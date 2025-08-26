Bitcoin klesá na 110 tis. USD, zatiaľ čo pozornosť investorov sa presúva k Ethereu

Bitcoin dnes stráca, klesá na 110 tis. USD, keď vyberanie ziskov tlačí cenu najväčšej kryptomeny nižšie, a to pri výrazne slabších prítokoch do amerických ETF. Investori sa viac sústreďujú na Ethereum, druhú najväčšiu kryptomenu, kde sú objemy a aktivita v rámci amerických ETF teraz výrazne vyššie než pri Bitcoine. To naznačuje, že rizikový apetít na kryptotrhu neochabol, ale skôr sa presunul do „rizikovejších“ kryptomien, nielen BTC.
BITCOIN (H1)
Cena dnes testuje spodné pásmo klesajúceho cenového kanála blízko 110 tis. USD. Krátkodobý trend signalizuje slabnúci sentiment pri najväčšej kryptomene.