Bitcoin klesol pod 90 000 USD, čo odráža zhoršenú náladu investorov

Bitcoin klesol pod 90 000 USD a stratil svoje zisky za rok 2025.
Pokles je dôsledkom rizikovej averzie: neistoty okolo sadzieb, nižšej ochoty riskovať a výstupov z krypto‑pozícií.
Vývoj môže signalizovať oslabenie aj u iných rizikových investícií a tlačiť na akcie kryptofiriem.
Kľúčová podpora sa nachádza okolo 75 000 USD; zotavenie bude závisieť od zlepšenia sentimentu alebo nových príležitostí.
Bitcoin sa dostal prvýkrát za sedem mesiacov pod hranicu 90 000 USD, čím stratil všetky svoje zisky za rok 2025 a reflektuje širšiu zníženú ochotu investorov ísť do rizika. Pokles o takmer 30 % oproti októbrovému maximu nad 126 000 USD ukazuje, že kryptomeny už nie sú mimo makro‑tlakov a sentimentu.
Zdroj: xStation5
Trhové parametre a spúšťače
Medzi hlavné dôvody patrí nejasnosť okolo možných znížení úrokových sadzieb v USA, slabšie ekonomické údaje a celkové preskupovanie investorov od rizikových aktív. Odchody inštitucionálnych investorov a výpredaje kryptofiriem zároveň zosilnili tlak na pokles. Prolomenie technickej podpory okolo 98 000 USD potom mohlo spustiť ďalšie predaje.
Širšie dôsledky
Tento vývoj naznačuje, že oslabenie Bitcoinu môže slúžiť ako signál zníženej ochoty k riziku v celom odvetví. S vymazanými ročnými ziskami je Bitcoin vo zraniteľnejšej pozícii a analytici ukazujú na možnú podporu okolo 75 000 USD. Spolu s tým vidíme tlak na akcie firiem úzko spätých s kryptomenami.
Riziká na pozore
Ak sa makroekonomické podmienky nezlepšia (napr. vyššie sadzby, slabé údaje), Bitcoin môže pokračovať v poklese a vyvolať širšie dosahy na kryptofirmy. Zmena sentimentu môže byť rýchla – podporu rastu teda treba brať s rezervou a sledovať možné katalyzátory pre obrat.
