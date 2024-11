Bitcoin opäť dosahuje nové maximá🗽Splní Trump americký sen o Bitcoine?

Rok 2024 patrí Bitcoinu a záujem investorov o najväčšiu z kryptomien opäť rastie, keďže jej cena stúpa. Na jar Bitcoin "dosiahol" nové historické maximá, keď dosiahol takmer 74 000 USD. Teraz, po výraznom poklese a neistote počas leta, sa opäť priblížil k rekordným hodnotám "v predvečer" prezidentských volieb v USA, ktorých výsledok bude známy v noci z 5. na 6. novembra.

Sympatie, ktoré trh kryptomien prechováva k Donaldovi Trumpovi, ktorý vedie v prieskumoch v prezidentských voľbách, podnecujú tohtoročný býčí trh. Nie je to prekvapujúce, keďže sám Trump má v úmysle vytvoriť svoje vlastné "rodinné impérium" blockchain World Liberty Financial. V dôsledku toho sa zdá, že Bitcoin je vydaný napospas výsledku amerických volieb. Čaká kryptomeny v prípade víťazstva Donalda Trumpa skutočná "revolúcia"? Alebo sa trh príliš optimalizoval okolo "Trumpovho obchodu"?

Bitcoin je veľmi citlivý na zmenu dynamiky ocenenú pravdepodobnosťou víťazstva Donalda Trumpa v prezidentských voľbách v USA. V dôsledku zvýšenia Harrisových šancí cena od druhej polovice minulého týždňa klesla z približne 73 500 USD na dnešných 68 000 USD. Zdroj: SITA Všetky práva vyhradené: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Fondy ETF nestačia?

Prvá polovica roka sa pre Bitcoin niesla v znamení debutu a špekulácií okolo vplyvu ETF a štvrtého polčasu. Burzovo obchodované fondy sústavne akumulovali BTC a predali relatívne málo rezerv, vzhľadom na takmer 30 % korekciu Bitcoinu z jeho maxím, v auguste Druhá polovica prebehla v rytme prezidentských volieb v USA. Trh si niektoré veci rád zjednodušuje a v tomto prípade vidí Kamalu Harrisovú ako zástankyňu tradičných financií, ktorej demokratická administratíva nebude mať osobitný záujem podporovať Bitcoin ďalšími programami alebo úľavami pre kryptomenové spoločnosti.

Zdá sa však, že tento pesimizmus je značne zjednodušujúci. Veď práve za vlády demokratov bolo povolené obchodovať s ETF vytvorenými gigantmi, ako sú BlackRock a Fidelity. V konečnom dôsledku teda nie je vôbec zrejmé, že Harris a demokrati budú obzvlášť proti Bitcoinu. Napriek tomu trh vidí republikánov a Trumpa ako skupinu, ktorá môže rozpustiť darčekové vrecko pre Bitcoin a priniesť do tohto odvetvia úplne nový závan čerstvého vzduchu a "skonsolidovať ho" pod americkou vlajkou.

Spustenie ETF v USA, v januári tohto roku, viedlo k čistému prílevu viac ako 23,6 miliardy USD do Bitcoinu. To je približne o 15 % viac ako čistý prílev do "vlajkovej lode" SPDR ETF na index S&P 500. Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Americký sen o Bitcoine

Nie je prekvapujúce, že situácia, v ktorej bude (možno) budúci prezident USA spojený s trhom kryptomien cez prizmu vlastného záujmu, teší priaznivcov Bitcoinu. Koniec koncov, debut ETF je už len históriou a investori majú vždy chuť na ďalšie. Ako sa ukazuje, je o čo bojovať, keďže "agresívny" podporný program Bitcoinu zahŕňa nákup samotných Spojených štátov... A nič nenasvedčuje tomu, že by Trump mal niečo proti tejto myšlienke.

Je síce pravda, že záujem o token WLFI, spojený s World Liberty Financial a Trumpovou rodinou, sa ukázal byť nižší (projekt znížil cieľové financovanie o 90 % z 300 miliónov USD plánovaných na začiatku na 30 miliónov USD teraz), ale samotný fakt, že Trump jasne označil blockchain za alternatívu k tradičnému bankovníctvu a inštitúciám, ktoré začali zneužívať svoju moc, dostáva trh BTC do párty nálady (pretáčanie Satoshiho vízie).

Podľa Axiosu svet už použil približne 44 miliárd dolárov na zabezpečenie decentralizovaných pôžičiek (De-Fi). Na pozadí bankového sektora je to stále stopová suma. Trump tu hľadá svoju obchodnú príležitosť a podporu Bitcoinu vyjadril aj počas svojho plamenného prejavu v júni, keď sľúbil, že počas jeho vlády USA nepredajú žiadny z približne 210 000 BTC, ktoré držia (približne 1 % všetkých BTC). Trump tiež kritizoval USA za odpredaj časti svojich rezerv BTC.

Prvé vážne kroky na podporu Bitcoinu už boli podniknuté. Republikánka Cynthia Lummisová predložila návrh zákona, v ktorom navrhuje vytvorenie národnej strategickej rezervy pre Bitcoin, "Boosting Innovation, Technology and Competitiveness through Optimized Investment Nationwide (BITCOIN) Act". Existencia rezervy BTC by stabilizovala exponenciálne rastúci deficit USA, ktorý už dosiahol takmer 36 biliónov USD.

Podľa nového zákona by sa USA snažili akumulovať 5 % celkovej cieľovej zásoby bitcoinov, teda približne 1 milión BTC. Nástroje, ktoré by to umožnili, sú už k dispozícii vo forme ETF. Nákupy by prebiehali počas 5 rokov, pričom každý rok by sa malo nahromadiť 200 000 BTC. Ak do tejto skladačky pridáme aspekt znižovania ponuky na polovicu (znižovanie ponuky každé 4 roky) a nákupy na trhu prostredníctvom ETF, nie je ťažké uhádnuť, že trh dúfa, že Trump urýchli dlhodobý ponukový šok.



Po chvíli slabosti, ktorá nasledovala po tzv. halvingu (obmedzenie ponuky nových BTC a odmien ťažiarov približne o polovicu každé štyri roky), Bitcoin opäť vykazuje určitú podobnosť s historickými maximami halvingu a začiatkom štvrtého štvrťroka tohto roka začína cyklický rast. Zdroj: Internetový portál Bitcoin.com: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Zhrnutie

Trh sa pravdepodobne nemýli, keď sa domnieva, že Trumpovo zvolenie by mohlo pomôcť "vyriešiť vrece s novými darčekmi" pre odvetvie kryptomien. V tejto chvíli je ťažké vyčísliť prínosy presahujúce upevnenie pozície samotného Bitcoinu. Pripomeňme si, že v roku 2016 vyhral Trump voľby, hoci mu prieskumy dávali sotva 15 % šancu proti Hillary Clintonovej. Tentoraz sa teda trhy môžu mýliť, keď Harrisa podceňujú.

Prinajmenšom v krátkodobom horizonte bude to, čo sa stane s Bitcoinom, závisieť od výsledku volieb. Bude sa však víťazstvo demokratov považovať za veľkú ranu pre toto odvetvie? Nie nevyhnutne. Koniec koncov, práve počas vlády demokrata Joea Bidena dosiahol Bitcoin nové historické maximá a vzrástol z približne 4 000 USD v marci 2020 na dnešných takmer 70 000 USD.

Navyše "Trumpov obchod" je zameraný na posilnenie dolára, upevnenie inflácie a zvýšenie výnosov (protekcionizmus). Z historického hľadiska nebolo makro pozadie pre Bitcoin obzvlášť priaznivé. Príchod 10-ročných výnosov na magickú hranicu 5 % môže naznačovať výrazné zmeny v pozícii veľkých špekulantov a inštitúcií(tzv. Niederhofferovo pravidlo). Nezabúdajme tiež, že Trump nebude vládnuť "nedeliteľne"; v Kongrese budú republikáni naďalej súperiť s demokratmi.

Momentálne vieme jedno. Bitcoin si obľúbil Donald Trump a republikáni s jeho pomocou môžu vytvoriť právny rámec, ktorý pomôže nielen Bitcoinu, ale aj prijatiu technológie blockchain a ďalších menších kryptomien. Ak voľby vyhrá Harris, dočasná korekcia môže byť nevyhnutná.

Graf Bitcoinu (denný interval)

Pri pohľade na denný graf ceny BTC vidíme, že cena po mnohých neúspešných pokusoch (červené kruhy na vrcholoch sviečok) opustila strednodobý klesajúci cenový kanál (marec - október). V súčasnosti opäť testuje hornú hranicu uvedeného cenového kanála na úrovni 68 000 USD ako support. Cena trikrát bránila úroveň 38,2 Fibonacciho retracementu vzostupnej vlny z januára 2024 v blízkosti 50 000 USD, ako aj EMA-200 (červená čiara).

Od lokálnych miním z augusta Bitcoin vzrástol o takmer 20 % a jeho kapitalizácia opäť dosahuje 1,36 bilióna USD, pričom celková kapitalizácia trhu kryptomien je na úrovni 2,2 bilióna USD. Prerazenie nad cenový kanál je potenciálnym potvrdením býčej vlajkovej formácie, a ak sa spustí ďalší rastový impulz, je možné otestovanie oblasti okolo 78 - 80 tisíc USD.

V prípade scenára víťazstva Kamaly Harrisovej môže klesajúci impulz viesť k otestovaniu oblasti 64k USD, kde sa nachádza významný support medzi úrovňou STHRP na reťazci a 23,6 Fibo retracementom na úrovni 62k USD.

Bitcoin denominovaný v mene euro dosiahol v októbri novú ATH nad 68 tis. eur. Bitcoin od 1. januára 2024 vzrástol o viac ako 55 %, zatiaľ čo Nasdaq 100, ktorý dosahuje historické maximá, získal 21 % a zlato 27 %.

Zdroj: xStation5

Eryk Szmyd Analytik finančných trhov v XTB