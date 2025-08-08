3 trhy, ktoré sledovať budúci týždeň (08.08.2025)

Aj keď sa vysoké clá na väčšinu zahraničných produktov v USA stali realitou, globálna obchodná turbulencia zďaleka nekončí. Administratíva Donalda Trumpa naďalej uvaluje nové clá na konkrétny tovar a hrozí clami z čisto politických dôvodov. Tento týždeň uplynie platnosť pozastavenia extrémne vysokých ciel na Čínu, pričom je veľmi pravdepodobné, že rokovania budú predĺžené. Zatiaľ čo trhy boli v poslednom období ťahané najmä silnými výsledkami amerických firiem, pozornosť sa teraz presúva k možnému vrcholovému stretnutiu Trump–Putin o mieri na Ukrajine. Preto sa tento týždeň oplatí sledovať trhy ako US500, GOLD a OIL.
US500
Silné firemné výsledky a potenciálne výnimky z ciel pre spoločnosti, ktoré investujú a vyrábajú v USA, posunuli americké indexy blízko historických maxím. US500 aj US100 sú menej než 1 % od svojich rekordov. Výsledková sezóna sa blíži ku koncu, budúci týždeň už reportuje len niekoľko menších firiem z indexu S&P 500. Trhová pozornosť sa tak presunie k makroekonomickým dátam. Kľúčovou udalosťou z pohľadu USA bude utorňajšie zverejnenie dát o CPI inflácii, ktoré naznačí pravdepodobnosť septembrového rozhodnutia Fedu. V piatok prídu dáta o maloobchodných tržbách, spotrebiteľskej dôvere a priemyselnej produkcii.
GOLD
Ukazuje sa, že USA nevyňali dovoz zlata z ciel, čo na konci minulého týždňa vyvolalo nervóznu reakciu trhu a poslalo futures blízko historických maxím. Zlato si vedie silne tvárou v tvár hrozbe amerických ciel, pretože investori nechcú zvyšovať dolárové rezervy. Utorok je termínom konca pozastavenia extrémne vysokých ciel na Čínu. Aj keď je možné predĺženie rokovaní, nemožno vylúčiť, že Čína by mohla čeliť aj sekundárnym clám súvisiacim s opatreniami proti Rusku, ktoré teraz zarába najmä z exportu energií. USA už rozhodli o dodatočných 25 % clách na Indiu za dovoz ruskej ropy.
OIL
Ropa má za sebou najdlhšiu sériu poklesov v tomto roku, a to napriek obavám, že americké sekundárne clá na Rusko by mohli sprísniť ponuku. Zatiaľ sa tieto sekundárne clá dotkli len Indie, ale ďalšie opatrenia nie sú vylúčené. Donald Trump by sa mohol stretnúť s Vladimirom Putinom v Spojených arabských emirátoch, aby prerokovali mier alebo aspoň prímerie na Ukrajine. Pôjde o prvé stretnutie na takej vysokej úrovni a očakáva sa, že Trump buď oznámia veľký úspech, alebo pohrozí silným tlakom na Rusko, aby ho prinútil k mierovej dohode. Nech už bude výsledok akýkoľvek, volatilita na ropnom trhu môže byť mimoriadne vysoká. Trh bude tiež sledovať stredajšie dáta o zásobách ropy v USA, zatiaľ čo v utorok vyjde mesačná správa OPEC.
