📌Bitcoin oslabuje napriek silnému sentimentu na Wall Street: Technický pohľad

Napriek silnému sentimentu na americkom akciovom trhu Bitcoin oslabil späť tesne pod 74 000 USD a má problém udržať rastový trend. V kľúčovom pásme 74 000 až 76 000 USD sa opäť objavuje predajný tlak. Technická slabosť je na grafe dobre viditeľná. Ak sa cene v blízkom čase nepodarí preraziť nad 75 000 USD a nad touto úrovňou sa udržať, základný scenár sa môže posunúť smerom k zrýchlenému vyberaniu ziskov. To by mohlo viesť ku kapitulácii kupujúcich a k návratu smerom k 68 000 USD alebo nižšie. Pokles pod 68 000 USD by mohol naznačovať rastúci tlak na opätovné otestovanie miním z konca januára a začiatku februára 2026.
Pri pohľade na Fibonacciho retracementy možno vidieť určité podobnosti medzi súčasným poklesom a tým predchádzajúcim. Predajný tlak sa opäť objavil okolo 38,2 % Fibonacciho retracementu januárového poklesu, rovnako ako táto úroveň fungovala ako kľúčová rezistencia počas predchádzajúcej medvedej vlny, ktorá sa začala na jeseň 2025 a skončila prudkým prepadom po odmietnutí v blízkosti 97 700 USD. Aktuálne sa zóna 74 000 až 75 000 USD javí ako podobne dôležitá technická rezistencia, ktorá môže vyvolať buď výrazný prielom smerom nahor, alebo ďalší silný pokles.
Zdroj: xStation5
