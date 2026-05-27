US open: Ďalšie rekordy na Wall Street sú v ohrození

Seansa na Wall Street sa začala pozitívne, hoci futures mažú takmer všetky skoršie zisky. Dnes sme videli nové rekordné maximum na indexe US500 na úrovni 7 570 bodov, zatiaľ čo US100 dosiahol takmer 30 400 bodov. Aktuálne futures zostávajú približne niekoľko minút po otvorení seansy mierne v zelených číslach, hoci skoršie zisky sa pohybovali medzi 0,3–0,6 %.
Investorov ďalej podporuje nielen neutíchajúca eufória okolo umelej inteligencie, ale aj prudký prepad na trhu s energetickými komoditami. Dnes však sentiment podporuje najmä druhý faktor, keďže v technologickom sektore sledujeme miernu korekciu.
Ceny ropy prudko klesajú pre pretrvávajúce nádeje na mier na Blízkom východe. Barel ropy Brent stráca 3,4 % a pohybuje sa okolo 93 USD, zatiaľ čo americká ropa WTI odpisuje o niečo viac, vyše 4 %, a klesá pod 90 USD. Ide o priamu reakciu na správy o pracovnej dohode medzi Washingtonom a Teheránom, ktorá má obnoviť bežnú lodnú dopravu cez strategický Hormuzský prieliv. Podľa iránskej verejnoprávnej televízie by sa tok lodí cez prieliv vrátil k normálu do 1 mesiaca od jeho otvorenia. Aktuálne prielivom prechádza len niekoľko lodí denne, hoci od polovice mája ním prechádza čoraz viac supertankerov.
Za zmienku stojí, že slabnúce obavy z ďalšieho prudkého rastu inflácie stlačili výnosy dlhopisov nižšie. Výnos 10-ročných amerických štátnych dlhopisov klesol na úroveň mierne nad 4,47 %.
Technický pohľad na US100, Nasdaq 100
Index Nasdaq 100 od úvodných minút obchodovania vylepšil svoje historické maximá, neskôr však prišiel mierny pullback. Kontrakt US100 predtým dosiahol úroveň 30 377 bodov a aktuálne sa stabilizuje tesne nad 30 000 bodmi. Z technického pohľadu je trh v silnom uptrende a úplne ignoruje signály možného prekúpenia. Za zmienku stojí, že napriek extrémne vysokým nominálnym úrovniam alebo aktuálnemu pomeru P/E okolo 40 sa forwardové P/E pohybuje okolo 26–27, teda výrazne nižšie než na prelome rokov 2025 a 2026.
US100 pred niekoľkými dňami prerazil nad 200,0% retracement poslednej klesajúcej vlny a od lokálneho minima z konca marca už získava viac než 30 %. Dnešok môže byť potenciálne už 6. rastovou seansou v rade na Nasdaqu.
US100 po otvorení seansy obmedzuje svoje zisky. Ak deň skončí s takýmto veľkým knôtom, mohlo by to byť nebezpečným signálom pre zvyšok týždňa. Zdroj: xStation5
Pohľad na sektory
Z pohľadu sektorov zostávajú hlavnou hnacou silou výrobcovia polovodičov. Trhová kapitalizácia lídra, spoločnosti Nvidia, sa konsolidovala na astronomickej úrovni 5,20 bilióna USD, zatiaľ čo Alphabet a Apple kontrolujú trhovú hodnotu 4,69 bilióna USD, respektíve 4,53 bilióna USD. Dôležité je, že dnešný deň sa zapisuje do histórie, pretože dvaja pamäťoví giganti, juhokórejský SK Hynix (1,06–1,08 bilióna USD) a americký Micron Technology (1,01 bilióna USD), vstupujú do elitného klubu spoločností s valuáciou presahujúcou 1 bilión USD.
Druhou najhorúcejšou oblasťou obchodovania je dnes vesmírny a satelitný sektor. Investori vo veľkom nakupujú akcie spoločností spojených s touto technológiou v reakcii na prichádzajúce správy o plánoch spoločnosti SpaceX Elona Muska vstúpiť na burzu. Tento krok sľubuje najväčšiu primárnu verejnú ponuku akcií IPO v histórii kapitálových trhov.
Polovodičové spoločnosti odovzdávajú časť predchádzajúcich ziskov. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Medzi najvýkonnejšími spoločnosťami dnes okrem Micronu a Tesly nevidíme veľké mená. Aj tie však po úvodných minútach obchodovania časť ziskov odovzdali. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Firemné správy
- Micron Technology (MU): Akcie výrobcu pamätí po otvorení rastú približne o 5–6 %. Tento pohyb dynamicky nadväzuje na včerajší pôsobivý rast o 19 %, ktorý spoločnosti prvýkrát umožnil prekonať hranicu trhovej kapitalizácie 1 bilión USD.
- ByteDance: Čínsky technologický gigant a vlastník platformy TikTok plánuje tento rok vynaložiť ohromujúcich 70 miliárd USD na rozvoj infraštruktúry umelej inteligencie oproti 25 miliardám USD v minulom roku. Agresívny plán má za cieľ ovládnuť domáci trh s AI a priamo vyzvať americkú konkurenciu v zahraničí.
- Zscaler (ZS): Akcie kyberbezpečnostnej spoločnosti dnes zažívajú tvrdý stret s realitou a strácajú 25 % svojej hodnoty. Výpredaj je priamym dôsledkom konzervatívneho výhľadu tržieb pre ďalšie obdobie, ktorý sa rýchlo premietol do vlny znížení trhových odporúčaní.
- Tesla (TSLA): Cena akcií rastie o 2 % a jasne prekonáva zvyšok skupiny Magnificent Seven. Optimizmus podporujú výborné aprílové dáta o registráciách nových vozidiel v Európe a špekulácie o možnej fúzii so SpaceX.
- Bath & Body Works (BBWI): Akcie maloobchodného reťazca rastú takmer o 10 %. Štvrťročné finančné výsledky spoločnosti boli výrazne nad konsenzom analytikov a vedenie sa rozhodlo ponechať existujúci výhlaď pre celý fiškálny rok.
- Verra Mobility (VRRM): Spoločnosť zažíva masívny prepad a stráca až 68 % svojej valuácie. Dramatický pokles ceny akcií vyvolala strata kontraktu s kľúčovým partnerom, autopožičovňou Avis, čo viedlo k okamžitému zníženiu odporúčaní zo strany popredných investičných bánk.
