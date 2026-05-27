Budú európske akcie prekonávať americký trh? 📈

Debata o tom, či môžu európske akcie dlhodobo prekonávať tie americké, zosilnela počas minulého roka, keď sa európskym trhom darilo lepšie než americkým. Z dlhodobého pohľadu však Spojené štáty stále výrazne vedú. Americký trh má za sebou silnejšiu historickú výkonnosť, dynamickejšiu ekonomiku, flexibilnejší pracovný trh a väčšie zastúpenie rýchlo rastúcich firiem.
Európske akcie sú dnes z pohľadu ocenenia lacnejšie než americké, no tento diskont má svoje dôvody. Európa má slabší hospodársky rast, menší technologický sektor a vyššiu citlivosť na geopolitiku aj ceny energií. Na druhej strane práve nižšie valuácie môžu byť pre časť investorov zaujímavé, ak sa európskym firmám podarí zlepšiť ziskovosť a využiť trendy ako obrana, energetická infraštruktúra, priemyselná automatizácia alebo luxusný tovar.
Silným argumentom pre americké akcie zostáva kvalita samotných firiem. V Spojených štátoch pôsobí množstvo najkvalitnejších spoločností na svete. Investícia do amerických akcií navyše nie je iba stávkou na americkú ekonomiku, pretože mnoho najväčších firiem generuje významnú časť tržieb globálne.
Rizikom amerického trhu je však vysoká koncentrácia do niekoľkých technologických titulov. Tie v posledných rokoch ťahali indexy na nové maximá, no zároveň zvyšujú citlivosť trhu na prípadné sklamanie okolo AI. Ak by opadla eufória v čipovom alebo pamäťovom sektore, mohlo by sa to do celého amerického trhu premietnuť veľmi rýchlo.
Najväčším európskym investičným príbehom zostáva ASML. Firma je kľúčovou súčasťou globálneho polovodičového reťazca, pretože vyrába stroje potrebné na produkciu najpokročilejších čipov. Vďaka tomu má mimoriadne silnú trhovú pozíciu a vysoké bariéry vstupu. Význam ASML potvrdzuje aj rast jej akcií, ktoré za posledných 12 mesiacov posilnili o viac než 100 %.
Zaujímavý môže byť aj európsky luxury segment. Firmy ako LVMH, Ferrari alebo Hermès stoja na silných značkách, cenovej sile a dlhodobo stabilnom dopyte po prémiovom tovare. Časť týchto titulov je zároveň stále výrazne nižšie oproti svojim maximám, čo môže byť pre dlhodobých investorov atraktívne.
Špecifickou témou zostáva obranný sektor. Európske zbrojárske firmy od začiatku vojny na Ukrajine výrazne rástli, pretože investori začali oceňovať vyššie výdavky na obranu a prezbrojovanie Európy. Najviditeľnejším príkladom je Rheinmetall, ktorého akcie od roku 2022 vzrástli o viac než 1 300 %. Podobná eufória bola viditeľná aj pri IPO CSG, kde bol záujem investorov veľmi silný. Po následnom poklese o viac než 50 % je však ocenenie CSG racionálnejšie než v prvých dňoch obchodovania.
Európske akcie však naďalej narážajú na výrazné riziká. Geopolitika, vojna na Ukrajine, ceny energií a obchodné napätie patria medzi faktory, ktoré môžu európske trhy zasiahnuť viac než americké. Práve táto zraniteľnosť je jedným z dôvodov, prečo sa Európa dlhodobo obchoduje s diskontom.
