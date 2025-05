Bitcoin prelomil 97 000 USD po tom, čo prvý americký štát schválil zákon o rezervách 🔔📈

Včera, v druhej polovici dňa, sa štát New Hampshire zapísal do histórie ako prvý štát USA, ktorý prijal zákon umožňujúci vytvorenie strategickej rezervy v Bitcoine. Po zverejnení tejto správy dnes Bitcoin vzrástol z približne 94 000 USD na 97 000 USD. Nadšenie investorov podporujú očakávania tzv. domino efektu a možného prijatia podobných stratégií aj v ďalších štátoch USA.

Dňa 13. marca 2025 guvernérka Kelly Ayotte podpísala návrh zákona HB 302, ktorý oprávňuje štátneho pokladníka investovať verejné financie do drahých kovov a digitálnych aktív, ako je Bitcoin. Zákon bol oficiálne vyhlásený včera a nadobudne účinnosť o 60 dní. Model uvedený v návrhu zákona vychádza z odporúčaní nezávislého think-tanku Satoshi Action.

Čo zákon umožňuje

Zákon HB 302 oprávňuje štátneho pokladníka štátu New Hampshire alokovať časť verejných prostriedkov z týchto zdrojov:

Všeobecný fond (General Fund)

Rezervný fond pre mimoriadne situácie (Rainy Day Fund)

Ďalšie fondy výslovne schválené zákonodarným zborom

Zákon obmedzuje celkovú expozíciu voči digitálnym aktívam a drahým kovom na 5 % všetkých verejných prostriedkov, aby sa zabezpečila diverzifikácia bez nadmerného rizika. Kľúčové je, že investície sa môžu týkať iba digitálnych aktív s trhovou kapitalizáciou nad 500 miliárd USD – túto podmienku aktuálne spĺňa iba Bitcoin.

Investície musia byť držané bezpečne:

V inštitúciách na úschovu aktív regulovaných v USA

V štátom spravovanej multisig peňaženke

Prostredníctvom burzovo obchodovaných produktov (ETP) schválených americkými regulátormi

Odhadovaný rozsah investície

Aby sme lepšie pochopili potenciálny dopad zákona, pozrime sa na hlavné verejné fondy štátu New Hampshire, na ktoré sa návrh zákona odvoláva:

Všeobecný fond (General Fund) má v roku 2025 odhadovanú hodnotu 2,107 miliardy USD . Limit 5 % predstavuje približne 105 miliónov USD .

Rezervný fond (Rainy Day Fund) sa v roku 2024 odhaduje na 306 miliónov USD. Limit 5 % znamená asi 15,3 milióna USD.

Zhrnutie: Za súčasných podmienok by štát New Hampshire mohol investovať do Bitcoinu a drahých kovov až 120 miliónov USD. Keďže limit 5 % platí spoločne pre obe triedy aktív, je pravdepodobné, že prostriedky budú rozdelené medzi Bitcoin a drahé kovy. Hoci presný podiel nie je známy, možno predpokladať, že ročná investícia sa bude pohybovať v desiatkach miliónov dolárov.

Model pre ostatné štáty

Návrh zákona si získal pozitívne ohlasy od zástancov Bitcoinu. Dennis Porter, výkonný riaditeľ think-tanku Satoshi Action, ho označil za „návod“ na zodpovednú integráciu Bitcoinu a zdôraznil, že zákon dokazuje, že „peniaze daňových poplatníkov možno ochrániť, rezervy diverzifikovať a štátne pokladnice pripraviť na budúcnosť“.

Medzi kľúčových podporovateľov patrili poslanec Keith Ammon, líder väčšiny Jason Osborne a New Hampshire Blockchain Council. Požiadavky na bezpečné uchovávanie aktív a obmedzený rozsah investícií majú zabezpečiť stabilitu a zároveň vytvoriť priestor pre výhody tradičných aj digitálnych uchovávateľov hodnoty.

Fakty o New Hampshire

New Hampshire je malý, no bohatý americký štát s približne 1,4 milióna obyvateľov, čo ho radí na 41. miesto medzi štátmi USA podľa počtu obyvateľov. Napriek svojej veľkosti patrí dlhodobo medzi najbohatšie štáty krajiny – s vysokým mediánom príjmu, nízkou mierou chudoby a nízkou nezamestnanosťou. Rozpočet štátu na fiškálny rok 2025 je približne 7,6 miliardy USD – relatívne skromný v porovnaní s väčšími štátmi ako Kalifornia alebo New York. Odráža však konzervatívny fiškálny model štátu: nízke dane, žiadna daň z príjmu ani DPH a efektívne verejné výdavky.

Bitcoin (denný interval)

Temné mraky nad kryptotrhom sa začínajú rozplývať. Po včerajšej správe sa Bitcoinu podarilo preraziť smerom k 97 000 USD – teda zhruba +3 000 USD za jediný deň. Z pohľadu technickej analýzy ostáva hlavnou rezistenciou psychologická hranica tesne pod 100 000 USD. Z krátkodobého hľadiska však môžu zohrávať významnú úlohu aj makroekonomické faktory. Dnes bude zverejnené rozhodnutie Fedu, po ktorom nasleduje tlačová konferencia predsedu FOMC Jeroma Powella. Rovnako dôležitou témou zostáva obchodná vojna a prebiehajúce rokovania o potenciálnych dohodách USA s globálnymi partnermi.

Zdroj: xStation 5

