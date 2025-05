Bitcoin prelomil hranicu 96 000 USD po oznámení transakcie v hodnote 2 miliárd USD od Erica Trumpa 📈

Kryptomeny pokračujú v raste na vlne pozitívnych správ. Bitcoin prelomil hranicu 96 000 USD a pripisuje si viac než 2,00 % po správach, že stablecoin USD1 spoločnosti World Liberty Financial bude použitý na realizáciu investície do burzy Binance. Transakcia má hodnotu 2 miliardy USD a týka sa spoločnosti MGX so sídlom v Abú Zabí.

Eric Trump oznámil počas podujatia Token2049 v Dubaji, že stablecoin USD1, krytý krátkodobými americkými štátnymi dlhopismi, bude slúžiť ako oficiálne zúčtovacie médium pre túto transakciu. Stablecoin bude taktiež integrovaný do ekosystému Tron, ktorý podporuje kryptomiliardár Justin Sun, čo ešte viac posilní jeho pozíciu na trhoch DeFi aj CeFi.

Investičný proces zahŕňa prevod záväzku spoločnosti MGX vo výške 2 miliardy USD na Binance prostredníctvom stablecoinu USD1, čím sa prehĺbi spolupráca medzi SAE a globálnou kryptoburzou. Spoločnosť World Liberty Financial, prepojená s rodinou Trumpovcov, si kladie za cieľ presadiť USD1 ako transparentný, regulovaný a bezhraničný digitálny dolár. Spoluzakladateľ Zach Witkoff zdôraznil plánované integrácie s DeFi a maloobchodnými aplikáciami, čo signalizuje ambíciu USD1 dominovať v segmente stablecoinov so širokým využitím.

Zdroj: xStation 5

