Bitcoin rastie na 63 000 USD vďaka optimizmu zo zníženia sadzieb Fedu a slabšiemu americkému doláru

Nižšia očakávaná úroveň úrokových sadzieb Fedu, takmer v súlade s "holubičími" očakávaniami trhu, posilnenie Wall Street a oslabenie dolára podporili náladu na trhu s Bitcoinom a kryptomenami. Deň po znížení sadzieb Fedu dosiahol čistý prílev do ETF takmer 150 miliónov USD - pri pohľade na reakcie trhov to nebolo až tak veľa.

Zaujímavé je, že prílev do BlackRock (IBIT) od posledného augustového týždňa takmer neexistoval; prílev do ARK 21 Shares a Fidelity prišiel po tom, čo sa z týchto fondov v auguste až septembri vyparilo veľa BTC. Dnes sa Bitcoin obchoduje v blízkosti 63 000 USD; je to úroveň nad hlavnými dôležitými zónami, ako je realizovaná cena krátkodobých držiteľov a priemerná nákupná cena Bitcoinu v amerických spotových ETF.



V tomto roku dosiahol prílev do ETF BTC čistý prílev takmer 17,2 miliardy USD v porovnaní s 20 miliardami USD pre "vlajkovú loď" ETF S&P 500. Stále ide o skvelý výsledok.

Objem obchodov s BTC sa v druhej polovici roka citeľne ochladil; z historického hľadiska však býva jeseň pre Bitcoin veľmi úspešná - počítajúc od októbra.

Bitcoin (interval D1)

Cena BTC vzrástla nad tri kľúčové momentové priemery, pričom RSI a MACD naznačujú možné pokračovanie rastúceho trendu. Významný test sily tohto pohybu môže nastať na úrovni 65 000 USD, kde vidíme 23,6 Fibonacciho zrušenie vzostupnej vlny z januára a krátkodobú trendovú líniu.

Zdroj: xStation5