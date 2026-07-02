📈 Bitcoin rastie nad 62 tisíc USD

Bitcoin sa po slabších než očakávaných údajoch Non-Farm Payrolls (NFP) z USA prudko posunul vyššie, keď vzrástol z oblasti okolo 61 000 USD na 62 000 USD. Sentiment na trhu ďalej podporila správa, že japonská investičná spoločnosť MetaPlanet nakúpila ďalších 2 823 BTC v hodnote približne 170 miliónov USD. Veľký nákup posilnil dôveru, že inštitucionálny dopyt po Bitcoine zostáva neporušený, a zároveň prispel k čiastočnému short squeeze, čo zvýšilo obchodnú aktivitu a podporilo rast. Ak bude nákupné momentum pokračovať, ďalšie hlavné ciele smerom nahor ležia v pásme 73 000–77 000 USD, zatiaľ čo niektorí dlhodobí analytici naďalej poukazujú na možný pohyb smerom k 200 000 USD v nasledujúcich rokoch. Výhľad Bitcoinu však zostáva silne závislý od makroekonomických podmienok vrátane politiky Fedu, inflačných trendov a celkovej chuti riskovať. Citigroup zároveň včera znížila svoj 12-mesačný cenový cieľ pre Bitcoin na 82 000 USD, čo stále znamená zhruba 35 % potenciál rastu zo súčasných úrovní.
Kľúčové body
- Citi znížila svoj 12-mesačný cenový cieľ pre Bitcoin zo 112 000 USD na 82 000 USD a zároveň znížila výhľad pre Ethereum z 3 175 USD na 2 240 USD.
- Banka ako hlavné dôvody opatrnejšieho výhľadu uviedla slabší dopyt investorov, pretrvávajúce odlevy z ETF a pomalé tempo prijímania kryptomenovej legislatívy v USA.
- Bitcoin zostáva zhruba 50 % pod svojím historickým maximom z októbra 2025 a naďalej sa obchoduje pod svojimi dlhodobými kĺzavými priemermi.
- Citi teraz očakáva nulové čisté prílevy do kryptomenových ETF v nasledujúcom roku, zatiaľ čo predtým predpokladala čisté prílevy vo výške 10 miliárd USD.
- Vo svojom recesnom scenári Citi vidí pokles Bitcoinu na 53 000 USD, čo znamená zhruba 15 % pokles zo súčasných cien.
Bitcoin (D1)
Bitcoin od jesene 2025 zaznamenal tri hlavné medvedie impulzy. V oboch predchádzajúcich poklesoch sa cena nakoniec zotavila nad 38,2 % Fibonacciho retracement, čo by v súčasnom cykle znamenalo odraz približne k 67 000 USD. Hlavnými úrovňami rezistencie sú teraz 61,8 % Fibonacciho retracement pri 73 000 USD a 200-dňový exponenciálny kĺzavý priemer (EMA200), znázornený červenou líniou, ktorý sa aktuálne nachádza okolo 77 000 USD. Počiatočný support zostáva v zóne 57 000–58 000 USD, kde kupujúci vstúpili na trh na prelome júna a júla. Dnešná slabšia než očakávaná správa z amerického trhu práce, ktorá ukázala rast zamestnanosti o necelých 60 tisíc pracovných miest oproti očakávaniu viac než 100 tisíc, poskytla ďalší krátkodobý katalyzátor pre odraz Bitcoinu.
Zdroj: xStation 5
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