Krypto novinky: Fidelity chce staking v Ethereum ETF, tokenizované akcie prudko rastú a DeFi mení ekonomiku tokenov 🚀

Dnešné dianie na kryptomenovom trhu prináša ďalší posun smerom k prepájaniu digitálnych aktív s tradičnými financiami. Fidelity chce pridať staking do svojho spotového Ethereum ETF, Hongkong rozširuje regulovaný trh so stablecoinmi a hodnota tokenizovaných akcií počas jediného roka dramaticky vzrástla. Pozornosť zároveň priťahuje nový trend v DeFi, kde čoraz viac projektov využíva svoje príjmy na spätné odkupy a spaľovanie vlastných tokenov.
Bitwise: Valuácie kryptomien by sa mohli zdvojnásobiť
- Investičný riaditeľ Bitwise Matt Hougan očakáva výraznú zmenu spôsobu, akým budú investori oceňovať kryptomenové projekty. Podľa neho sa trh mimo Bitcoinu postupne posúva k modelu, v ktorom sú príjmy protokolov priamo prepojené s hodnotou tokenov.
- Projekty ako Hyperliquid, Uniswap, Aave, Pump.fun alebo Lighter už využívajú časť poplatkov na spätné odkupy tokenov alebo ich sťahovanie z obehu. Hougan očakáva, že počas nasledujúcich 12 až 24 mesiacov tento prístup prevezmú ďalšie DeFi aplikácie aj blockchainy prvej vrstvy.
- Ak sa tento model rozšíri, podľa Hougana by sa valuácie niektorých kryptomenových projektov mohli minimálne zdvojnásobiť. Investori by totiž získali možnosť hodnotiť tokeny pomocou metrík podobných tým, ktoré sa používajú pri tradičných spoločnostiach.
- Existuje však dôležitý rozdiel. Držiteľ tokenu spravidla nemá rovnaký právny nárok na príjmy ako akcionár na zisky spoločnosti a pravidlá tokenomiky môže komunita neskôr zmeniť.
Fidelity chce pridať staking do Ethereum ETF
- Fidelity Investments predložila americkej SEC dokumentáciu, podľa ktorej chce umožniť staking Etherea vo svojom spotovom produkte Fidelity Ethereum Fund (FETH).
- Fond by za bežných podmienok mohol stakovať až 100 % držaného ETH, s výnimkou aktív potrebných na spätné odkupy podielov, prevádzkové výdavky a zabezpečenie likvidity. Z vytvorených stakingových odmien by fondu pripadalo 85 %, zatiaľ čo zostávajúcich 15 % by pokrývalo poplatky spojené so stakingom.
- Fidelity plánuje odmeny distribuovať investorom štvrťročne v hotovosti, ich vyplatenie však nebude garantované. Pridanie stakingu by mohlo zvýšiť konkurencieschopnosť FETH voči produktom, ktoré už investorom určitú formu stakingového výnosu ponúkajú.
- Pre Ethereum ETF ide o dôležitý posun. Staking totiž umožňuje, aby držané ETH popri cenovom zhodnotení vytváralo aj dodatočný výnos.
Hongkong rozbieha regulovaný stablecoinový trh
- Hongkong sa posúva od udeľovania stablecoinových licencií k ich praktickému využitiu. HashKey Exchange sa stal autorizovaným distribútorom stablecoinu HKDAP, ktorý je naviazaný na hongkonský dolár.
- Platforma už uskutočnila prvý minting a následný spätný odkup HKDAP pre oprávnených klientov. V úvodnej fáze je produkt určený inštitúciám a profesionálnym investorom.
- Emitentom HKDAP je Anchorpoint Financial, spoločný podnik Standard Chartered Bank (Hong Kong), HKT a Animoca Brands. Do budúcnosti sa počíta s využitím stablecoinu napríklad na cezhraničné platby, vyrovnanie transakcií a tokenizované financie.
- Podľa skoršieho odhadu Citi by objem hongkonských dolárových stablecoinov mohol časom dosiahnuť až 16 miliárd USD, skutočná miera ich adopcie je však zatiaľ obmedzená.
Tokenizované akcie vzrástli z 80 miliónov na 2,7 miliardy USD
- Výrazný rast pokračuje aj na trhu tokenizovaných akcií. Binance bStocks sa necelé dva mesiace po spustení dostal na pozíciu druhého najväčšieho emitenta podľa hodnoty tokenizovaných akcií.
- Hodnota bStocks dosahovala približne 610,6 milióna USD, čím produkt mierne prekonal xStocks s 601,2 milióna USD. Najväčším hráčom zostával Ondo Finance s približne 927 miliónmi USD.
- Ešte zaujímavejší je rast celého segmentu. Hodnota tokenizovaných akcií sledovaných Token Terminalom vzrástla počas približne jedného roka z 80 miliónov USD na 2,7 miliardy USD.
- Tokenizácia tak patrí medzi najrýchlejšie rastúce oblasti prepájajúce blockchain s tradičnými finančnými aktívami. Investorom umožňuje získať ekonomickú expozíciu voči akciám prostredníctvom blockchainových tokenov bez toho, aby priamo vlastnili samotné akcie.
Copper získava regulovanú pozíciu v USA
- Poskytovateľ infraštruktúry pre digitálne aktíva Copper rozširuje svoje pôsobenie v Spojených štátoch. Jeho americká divízia Copper Markets (US) získala registráciu broker-dealera pri SEC a stala sa členom FINRA.
- Firma chce americkým inštitucionálnym klientom poskytovať úschovu digitálnych aktív, staking, financovanie a OTC služby. Súčasťou ponuky má byť aj sieť ClearLoop, prostredníctvom ktorej môžu inštitúcie využívať kryptomeny a tokenizované aktíva ako kolaterál.
- Tento krok poukazuje na pokračujúcu institucionalizáciu kryptomenového trhu v USA a rastúcu snahu poskytovateľov infraštruktúry fungovať v rámci existujúceho regulačného prostredia.
BitGo rastie, ale zostáva v strate
- BitGo vykázalo za druhý štvrťrok tržby 4,3 miliardy USD, medziročne takmer o 80 % viac. Napriek výraznému rastu príjmov však spoločnosť skončila v čistej strate 19 miliónov USD.
- Výsledok ovplyvnili okrem iného nižšie marže a strata z precenenia digitálnych aktív. Firma preto pokračuje v znižovaní nákladov a očakáva úspory približne 15 miliónov USD ročne. Zároveň schválila program spätného odkupu akcií až za 50 miliónov USD.
Metaplanet Bitcoin nepredáva
- Presun 5 014 BTC v hodnote približne 322 miliónov USD vyvolal špekulácie, že japonská Metaplanet začala predávať časť svojich bitcoinových rezerv. Generálny riaditeľ Simon Gerovich však uviedol, že išlo iba o bežnú operáciu súvisiacu s úschovou aktív a žiadny Bitcoin predaný nebol.
- Metaplanet tak naďalej drží 43 000 BTC a zostáva najväčšou verejne obchodovanou bitcoinovou treasury spoločnosťou v Ázii. Do konca roka 2026 chce svoje rezervy zvýšiť až na 100 000 BTC a o rok neskôr na 210 000 BTC.
Securitize po výsledkoch klesá o 16 %
- Slabšie správy prišli od tokenizačnej platformy Securitize. Tržby za druhý štvrťrok dosiahli iba 14,4 milióna USD, zatiaľ čo analytici očakávali približne 20,6 milióna USD.
- Príjmy priamo z tokenizácie medziročne klesli o 12 % na 7,8 milióna USD a čistá strata sa prehĺbila na 21,7 milióna USD. Akcie preto v predobchodnej fáze reagovali poklesom približne o 16 %.
- Na druhej strane priemerná hodnota tokenizovaných aktív pod správou spoločnosti dosiahla rekordných 4,3 miliardy USD, medziročne o 16 % viac. Slabšie hospodárenie Securitize tak zatiaľ kontrastuje s rýchlym rastom širšieho trhu tokenizovaných reálnych aktív.
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