Cena ropy stagnuje – investori vyčkávajú na vývoj mierových rokovaní

- Ceny ropy sa pohybujú bez výrazných zmien – Brent na 63,18 USD, WTI na 58,81 USD.
- Trh vyčkáva na vývoj mierových rokovaní medzi USA a Ruskom.
- Nové americké sankcie voči ruským producentom sú zatiaľ kompenzované diplomatickými snahami.
- OPEC+ pravdepodobne ponechá ťažbu bezo zmien, dopyt by mohlo podporiť zníženie sadzieb Fedu.
Ceny ropy vo štvrtok takmer stagnovali, keď investori vyhodnocovali diplomatické snahy o ukončenie vojny na Ukrajine na pozadí nových sankcií voči ruským producentom. Obchodovanie zostalo utlmené v dôsledku sviatku Dňa vďakyvzdania v USA, čo znížilo likviditu na trhoch.
Futures na Brent vzrástli len o 5 centov (0,1 %) na 63,18 USD za barel, zatiaľ čo americká WTI pridala 16 centov (0,3 %) na 58,81 USD. Tieto pohyby odrážajú opatrnosť trhu – investori sledujú správy o možnej mierovej iniciatíve, pričom podľa informácií má americký vyjednávač Steve Witkoff budúci týždeň odcestovať do Moskvy na rokovania s ruskými predstaviteľmi.
Napriek nádeji na prímerie, ktoré tlmí obavy o ponuku, Rusko podľa svojich diplomatov odmieta väčšie ústupky, čo udržiava vysokú mieru neistoty. Podľa banky Barclays sa aktuálne geopolitické napätie a mierové snahy navzájom vyvažujú, čo znižuje trhové riziká spojené s novými americkými sankciami.
Na strane ponuky sa očakáva, že OPEC+ na svojom nedeľnom zasadnutí ponechá ťažobné kvóty bezo zmeny, aj napriek tomu, že niektoré členské krajiny zvyšujú ťažbu už od apríla v snahe získať väčší podiel na trhu. OPEC+ ako celok zabezpečuje približne polovicu svetovej produkcie ropy.
Trhu navyše pomáhajú rastúce očakávania, že americký Fed v decembri zníži úrokové sadzby, čo by mohlo podporiť hospodársky rast a tým aj dopyt po rope. Analytik spoločnosti OANDA Kelvin Wong však upozornil, že ak Fed 10. decembra prekvapí jastrabím výhľadom, môže dôjsť k výrazným výkyvom na trhu.
Z krátkodobého hľadiska je podľa Wonga WTI pravdepodobne uväznená v pásme medzi 56,80 a 60,40 USD až do konca roka, pokiaľ sa neobjaví silnejší katalyzátor.
Graf OIL.WTI (H1)
Cena americkej ropy WTI sa aktuálne pohybuje na úrovni 58,69 USD, pričom sa jej podarilo preraziť nad dve kľúčové úrovne kĺzavých priemerov – EMA 50 (58,35 USD) a SMA 100 (58,17 USD). Tento technický prielom potvrdzuje zlepšujúci sa krátkodobý sentiment, hoci po prudšom raste nastáva mierna korekcia. CCI dosahuje hodnotu 77,6, čo signalizuje, že sa trh blíži do prekúpeného pásma, no zatiaľ nejde o extrémnu úroveň. Momentum zostáva silné a pozitívne (100,65), čo potvrdzuje pokračujúci nákupný tlak v posledných hodinách.
Dôležitá podpora sa nachádza na úrovni 57,10 USD, kde došlo k odrazu po predchádzajúcom výpredaji. Táto hladina teraz slúži ako kľúčová hranica, ktorej prerazenie by mohlo viesť k obnoveniu medvedieho trendu. Naopak, udržanie ceny nad kĺzavými priemermi môže podporiť ďalší pohyb smerom k rezistencii v pásme 59,10–59,40 USD.
Zdroj: xStation5
