Platina posilňuje vďaka čínskemu futures kontraktu

- Platina vyskočila k 1 650 USD za uncu po spustení nového futures kontraktu v Kantone, ktorý je naviazaný na fyzické dodanie a otvára trh širšiemu okruhu investorov.
- Dovoz platiny do Číny v októbri stúpol na 10,2 tony, trh smeruje k tretiemu ročnému deficitu v rade a do hry vstupujú aj špekulácie o možných clách v USA.
- Z rastu cien profitujú akcie ťažiarov ako Valterra Platinum a Impala Platinum, zatiaľ čo zlato, striebro a paládium sa hýbu podstatne miernejšie.
Platina si pripisuje ďalší silný rast. Spustenie nového futures kontraktu v Číne zvýšilo očakávania tamojšieho dopytu a ešte viac upriamilo pozornosť na už tak napätý trh s týmto kovom.
Nový futures kontrakt v Číne a skok v dovoze
Spotová cena platiny v Londýne vyskočila o 3,8 percenta k úrovni 1 650 dolárov za uncu, najvyššie za viac ako mesiac, než časť zisku odovzdala. V Číne nové futures s dodaním v júni na burze v Kantone intradenne pridali až 12 percent a potom časť rastu skorigovali. Kontrakt je nastavený na fyzické dodanie kovu a je prístupný inštitucionálnym aj drobným investorom, čím rozširuje okruh účastníkov na jednom z hlavných trhov. Burza bude navyše denne zverejňovať skladové zásoby, čo dáva nezvyčajne dobrý vhľad do situácie na čínskom trhu. Už v októbri sa dovoz platiny do Číny vyšplhal na 10,2 tony, viac ako dvojnásobok objemu oproti minulému roku, aj kvôli predozásobeniu pred zrušením dlhodobej daňovej úľavy pre štátnu China Platinum k 1. novembru.
Deficitný trh, špekulácie o clách a rast akcií ťažiarov
Platina je tento rok približne o 75 percent vyššie, výkonom sa približuje striebru a výrazne predbieha zlato. Trh smeruje k tretiemu po sebe idúcemu ročnému deficitu, okrem iného kvôli výpadkom produkcie v Juhoafrickej republike, ktorá patrí medzi kľúčových producentov. Ďalším zdrojom nervozity sú špekulácie, že platina by mohla byť zasiahnutá prípadnými clami zo strany USA, čo by presmerovalo časť fyzického kovu na americký trh a ešte viac sprísnilo podmienky inde. Z rastu cien profitujú aj akcie ťažiarov, napríklad Valterra Platinum od júnového vstupu na londýnsku burzu zhodnotila o viac ako 70 percent a výrazne posilnili aj ďalšie firmy na čele s Impala Platinum.
Zlato, striebro a paládium v pokojnejšom režime
Na ostatných drahých kovoch je vývoj podstatne miernejší. Zlato sa dopoludnia držalo okolo 4 150 dolárov za uncu, dolarový index bol prakticky bezo zmeny. Striebro sa obchodovalo blízko svojho rekordu po predchádzajúcom raste a miernom výbere ziskov. Paládium si pripísalo menší nárast.
Graf: PLATINUM (D1)
