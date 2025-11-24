Bitcoinová ETF krváca. Novembrové odlevy mieria k rekordu a tlačia cenu nadol

- Z bitcoinových ETF v USA v novembri odtieklo približne 3,5 mld. USD, čo smeruje k najhoršiemu mesiacu od ich spustenia a ukazuje výrazné ochladenie sentimentu.
- Najväčší fond IBIT od BlackRocku, ktorý drží približne 60 % aktív, zaznamenal odlev viac ako 2,2 mld. USD, zatiaľ čo bitcoin klesol až k 80 553 USD a obchoduje sa okolo 85 951 USD.
- Toky peňazí v ETF fungujú ako spätná väzba pre cenu, uzatváranie pákových stratégií a širší odklon od rizikových aktív zvyšujú volatilitu a citlivosť trhu na ďalší pokles.
Bitcoinová ETF mieria k rekordným odlevom, sentiment na trhu je viditeľne ochladený. Z amerických spotových bitcoinových fondov odtieklo v novembri približne 3,5 miliardy USD, čo takmer dorovnáva februárový rekord 3,6 miliardy. Bitcoin sa v piatok prepadol až k úrovni 80 553 USD, cez víkend časť strát zmazal a v pondelok ráno sa obchodoval okolo 85 951 USD, približne 8 % v mínuse od začiatku roka.
Rekordné odlevy z IBIT a koniec eufórie
Najväčší tlak je na iShares Bitcoin Trust (IBIT) od BlackRocku, ktorý drží asi 60 % aktív v rámci spotových bitcoinových ETF. Len v novembri z neho odtieklo zhruba 2,2 miliardy USD, takže ak nenastane prudký obrat, fond zaznamená svoj jednoznačne najhorší mesiac. Kombinácia slabej ceny bitcoinu a rekordných odlevov naznačuje, že jarná eufória je preč a časť investorov realizuje zisky alebo uzatvára pozície.
ETF ako spätná väzba pre cenu a úloha hedgeových fondov
Spotové bitcoinové ETF sú od januára 2024 hlavným kanálom, ktorým tečie kapitál do bitcoinu a von. Citi vypočítala, že 1 miliarda USD čistého odlevu štatisticky zodpovedá približne 3,4 % poklesu ceny a platí to aj opačne. Analytici preto pracujú s medvedím scenárom, v ktorom by sa bitcoin pri nulových prítokoch mohol do konca roka pohybovať okolo 82 000 USD, pričom realita je zatiaľ ešte slabšia, keďže vidíme miliardové odtoky.
Ďalšia časť tlaku súvisí s tým, že hedgeové fondy znižujú páku a uzatvárajú takzvané basis trades medzi spotom a futures. V piatok dosiahla obchodná aktivita v bitcoinových ETF rekordný objem 11,5 miliardy USD, z toho približne 8 miliárd pripadalo na IBIT, ktorý pritom v ten istý deň zaznamenal čistý odlev asi 122 miliónov USD.
Širší ústup od rizika a nervózny technologický sektor
Slabý výkon bitcoinu zapadá do širšieho risk off módu. Klesajú aj rizikovejšie akcie od AI spoločností cez meme tituly až po krátkodobé momentum stratégie a index S&P 500 mieri k najslabšiemu mesiacu od marca. Krátkodobá korelácia medzi bitcoinom a technologickými akciami dosiahla začiatkom novembra rekordné hodnoty, čo ukazuje, že krypto sa správa podobne ako ostatné rastové aktíva.
Investori sú nervózni z valuácií v technologickom sektore aj z neistej návratnosti investícií do AI a časť kapitálu sa sťahuje z najviac špekulatívnych segmentov vrátane digitálnych aktív. Čisté toky do bitcoinových fondov tak fungujú ako citlivý barometer ochoty podstupovať riziko a súčasná vlna odlevov ukazuje, že trh prechádza nepríjemnou, no zatiaľ skôr konsolidačnou fázou.
Graf: BITCOIN (D1)
