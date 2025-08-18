BlackRockov GIP získa takmer 50 % podiel v divízii zachytávania uhlíka spoločnosti Eni

Globálny infraštruktúrny fond spoločnosti BlackRock – Global Infrastructure Partners (GIP) – uzavrel dohodu o kúpe 49,99 % podielu v spoločnosti Eni CCUS Holding, ktorá sa zameriava na technológie zachytávania, využívania a ukladania oxidu uhličitého (CCUS). Eni oznámila túto transakciu dnes, pričom finančné detaily zatiaľ neboli zverejnené.
Strategický význam dohody
Ide o významný krok v stratégii Eni oddeliť dekarbonizačné aktivity do samostatných jednotiek, ktoré pritiahnu externý kapitál a umožnia ich rýchlejší rozvoj – bez negatívneho dopadu na hlavné aktivity v oblasti ropy a plynu. GIP poskytne nielen kapitál, ale aj podporu pri financovaní budúcich CCUS projektov, čím zabezpečí kontinuitu investícií.
Projekty v rámci Eni CCUS Holding
Pod Eni CCUS Holding spadajú viaceré kľúčové európske projekty:
-
Huby HyNet a Bacton vo Veľkej Británii
-
Projekt L10 v Holandsku
-
Budúce práva na taliansky projekt Ravenna
Tieto iniciatívy predstavujú základ vznikajúcej európskej infraštruktúry pre zachytávanie uhlíka.
Širší kontext a dôsledky
GIP bol vybraný po ukončení súťažného procesu, do ktorého sa zapojili aj ďalší globálni investori, vrátane HitecVision, Macquarie, Snam a thajskej spoločnosti PTTEP.
Tento krok nadväzuje aj na nedávnu akvizíciu GIP firmou BlackRock. Tá ho v roku 2024 odkúpila za 12,5 miliardy dolárov, čím signalizovala svoj zámer sústrediť sa na dlhodobé a udržateľné infraštruktúrne investície.
Význam a výhľad
Spolupráca ukazuje, ako tradiční energetickí hráči a globálni správcovia aktív čoraz viac vsádzajú na CCUS ako na nástroj dekarbonizácie aj dlhodobú investičnú príležitosť. Eni tým získa dodatočný kapitál a flexibilitu, zatiaľ čo BlackRock prostredníctvom GIP získava perspektívne ESG aktívum v rýchlo sa rozvíjajúcom odvetví.
