Investori opúšťajú dolár

- Investori presúvajú kapitál z USA do zahraničných aktív (stratégia „všetko okrem dolára“).
- Index MSCI ACWI ex-US výrazne prekonáva index S&P 500.
- Dolár od konca roka 2024 oslabil približne o 10 %.
- Zvýšený záujem sa smeruje k Európe, Japonsku a rozvíjajúcim sa trhom, vrátane Číny a Indie.
Podľa stratéga Bank of America Michaela Hartnetta sú globálne finančné trhy na prahu nového investičného režimu, v ktorom investori postupne opúšťajú dolár a americké aktíva v prospech zahraničných trhov. Tento trend označuje ako stratégiu „všetko okrem dolára“.
Hlavným spúšťačom tejto zmeny je obchodná politika administratívy Donalda Trumpa, ktorá podľa Hartnetta podkopáva existujúci koncept výnimočnosti USA. Zavedenie rozsiahlych ciel v apríli tohto roku vyvolalo obavy o oslabenie dominantného postavenia USA v globálnej ekonomike a finančnom systéme. Hoci niektoré opatrenia boli neskôr zmiernené, americké aktíva zostávajú pod tlakom.
Index S&P 500 od konca roka 2024 vzrástol približne o 15 %, ale zaostáva za globálnym indexom MSCI ACWI ex-US, ktorý posilnil o významných 39 %. Zároveň dolár od konca roka 2024 oslabil približne o 10 %, čo ďalej podporilo pohyb kapitálu mimo Spojených štátov.
Tento trend potvrdzujú aj toky kapitálu. Do akciových fondov v Európe, Japonsku a na ďalších rozvinutých trhoch mimo USA tento rok prúdilo približne 104 miliárd USD, zatiaľ čo do amerických fondov prúdilo len približne 25 miliárd USD. Investori tak jasne diverzifikujú svoje portfóliá a znižujú svoju expozíciu voči USA.
Hartnett tiež poukazuje na to, že mnohí investori majú vo svojich portfóliách stále nižšiu expozíciu voči čínskym a indickým akciám, ako by zodpovedalo ich významu v globálnej ekonomike. Podľa neho to vytvára priestor pre budúce zvýšenie pozícií. Komoditné spoločnosti na rozvíjajúcich sa trhoch môžu byť obzvlášť atraktívne, pretože by mohli profitovať z vyššieho dopytu po surovinách potrebných na rozvoj umelej inteligencie a súvisiacich technológií.
Z pohľadu trhu dochádza k postupnej globálnej redistribúcii kapitálu. Ak bude dolár naďalej oslabovať a zahraničné ekonomiky vykazovať silnejšiu dynamiku rastu, tento trend môže pokračovať aj v nasledujúcich štvrťrokoch.
