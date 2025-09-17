Bloom Energy dosahuje rekordnej hodnoty vďaka partnerstvu s Oracle

Akcie Bloom Energy dosiahli rekordnú hodnotu 73,29 USD, čo predstavuje nárast o viac než 200 % od začiatku roka 2025. Hlavným hnacím motorom tohto rastu je strategické partnerstvo so spoločnosťou Oracle, ktoré zahŕňa dodávku technológie palivových článkov pre dátové centrá podporujúce umelú inteligenciu.
V reakcii na tento vývoj analytici Morgan Stanley zvýšili cieľovú cenu akcií Bloom Energy na 85 USD, čo naznačuje ďalší rastový potenciál.
Zdroj: xStation5
Partnerstvo s Oracle otvára pre Bloom Energy nové príležitosti na dynamický rast, keďže spoločnosti umožňuje rýchlo a efektívne dodávať inovatívne energetické riešenia na báze palivových článkov pre kľúčové dátové centrá poháňajúce pokročilé AI systémy. V ére rýchlo rastúceho dopytu po výpočtovom výkone sa spoľahlivé a ekologické zdroje energie stávajú prioritou pre prevádzkovateľov IT infraštruktúry. Vďaka tomuto strategickému partnerstvu má Bloom Energy výbornú pozíciu na uspokojenie týchto požiadaviek prostredníctvom čistých, stabilných a škálovateľných energetických riešení.
Na posilnenie svojej trhovej pozície spoločnosť oznámila ambiciózny plán zdvojnásobiť výrobnú kapacitu na 2 gigawatty do konca roka 2026. Na dosiahnutie tohto cieľa investuje 100 miliónov USD do technologického rozvoja, rozšírenia výrobných závodov a zvýšenia prevádzkovej efektivity. Tieto kroky umožnia nielen rýchlejšie vybavovanie objednávok, ale aj lepšie prispôsobenie sa rastúcim potrebám zákazníkov v technologickom a priemyselnom sektore. Bloom Energy je tak dobre pripravená využiť trhové príležitosti a udržať si konkurenčnú výhodu v rýchlo sa rozvíjajúcom sektore zelenej energie.
Analytici zároveň poukazujú na zlepšenie finančných výsledkov spoločnosti v druhom kvartáli 2025. Tržby dosiahli 401,2 milióna USD, čo predstavuje medziročný nárast o 19,5 %. Hrubá marža vzrástla z 20,4 % na 26,7 % a prevádzková marža sa zvýšila na 7,1 %. Spoločnosť dosiahla kladný voľný peňažný tok vo výške 33 miliónov USD, čo naznačuje zlepšenú ziskovosť.
