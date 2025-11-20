BNP Paribas zvyšuje kapitálový cieľ na 13 %, aby upokojila investorov a dorovnala konkurenciu

- BNP Paribas zvýšila cieľový CET1 kapitál na 13 % do roku 2027, aby sa priblížila konkurencii a posilnila dôveru investorov.
- Spoločnosť začne spätný odkup akcií za 1,15 miliardy EUR ešte do konca novembra.
- Potvrdený je cieľ ROTE na úrovni 13 % do roku 2028, napriek predchádzajúcim výkyvom v ziskovosti.
- Akcie BNP prudko posilnili, napriek tomu stále výrazne zaostávajú za európskym bankovým sektorom.
Francúzska banka BNP Paribas, najväčší veriteľ v eurozóne podľa aktív, oznámila navýšenie svojho kapitálového cieľa CET1 na 13 % do roku 2027, oproti predchádzajúcej hodnote 12,5 %. Tento krok prichádza len dva mesiace po predchádzajúcom cieľovom oznámení a odráža posilnenie ziskovosti, pomalý rast rizikovo vážených aktív (cca 2 % ročne) a zrýchlený predaj nepodstatných aktív.
Akcie BNP reagovali na správu rastom o približne 5 %, čo predstavovalo ich najväčší denný zisk od marca 2022. Napriek tomu banka stále zaostáva za európskymi konkurentmi – jej akcie tento rok vzrástli o 19 %, zatiaľ čo index európskych bánk STOXX Europe 600 Banks pridal 62 % a akcie konkurenčnej Société Générale sa viac ako zdvojnásobili.
Podľa analytikov z Jefferies ide o „významný bod zlomu vo vnímaní banky investormi“, zatiaľ čo Citi označila krok ako jasný signál ukončenia diskusií o kapitálovej sile banky. Zvýšením cieľa sa BNP približuje konkurencii – Deutsche Bank cieli na 13,5–14 % do roku 2028 a Société Générale na 13 % do roku 2026.
BNP zároveň oznámila, že jej Európska centrálna banka schválila program spätného odkupu akcií v hodnote 1,15 miliardy EUR, ktorý by mal byť spustený ešte pred koncom novembra. Banka zároveň potvrdila cieľ návratnosti vlastného kapitálu (ROTE) na úrovni 13 % do roku 2028.
Rozhodnutie prichádza po náročnejšom októbri, kedy banka čelila obavám z expozície voči americkým regionálnym bankám, problémom spojeným s bankrotmi v automobilovom sektore a žalobe súvisiacej so Sudánom. Tretí štvrťrok navyše priniesol sklamanie na úrovni zisku v dôsledku nárastu nesplácaných úverov.
Podľa analytikov z RBC BNP reaguje na kritiku komplexne: zvyšuje kapitálový cieľ, prehodnocuje plány distribúcie kapitálu smerom k akcionárom, spresňuje nákladové ciele a zároveň prináša signál dôvery spustením spätného odkupu ešte pred koncom fiškálneho roka 2025.
Graf BNP.FR (D1)
Akcie banky BNP Paribas sa aktuálne obchodujú na úrovni 70,68 EUR, pričom sa v posledných dňoch pokúšali o odrazenie od dna, no narazili na rezistenciu v oblasti EMA 50 (71,39 EUR). Cena je stále výrazne pod SMA 100 (75,66 EUR), čo potvrdzuje pretrvávajúce medvedie technické nastavenie. RSI sa aktuálne nachádza na neutrálnej hodnote 50,5, čo ukazuje na vyrovnaný trhový sentiment bez známok prekúpenosti alebo prepredanosti.
Z technického hľadiska bude dôležité, či sa podarí preraziť nad EMA 50 a dostať sa späť nad úroveň 72 EUR, ktorá by mohla otvoriť cestu k ďalšej rezistencii pri SMA 100 okolo 75,50 EUR. Naopak, zlyhanie v tejto oblasti môže znamenať návrat k supportom pod 68 EUR.
Zdroj: xStation5
