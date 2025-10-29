Boeing po výsledkoch: 777X opäť odložený

- Boeing opäť sklamal, ale menej než v minulosti
- Boeing opäť sklamal, ale menej než v minulosti
- 777X odložený už po šiestykrát
- Závody na výrobu stíhačiek stále v štrajku
- Vo finančných výsledkoch firmy viditeľné mierne zotavenie
Boeing patrí medzi najväčšie letecké a obranné korporácie na svete. Spoločnosť navrhuje a vyrába civilné aj vojenské lietadlá a poskytuje služby a technickú podporu prevádzkovateľom po celom svete.
Najnovšia správa sklamala investorov, no bez známok kolapsu nálady. Zlepšenie výsledkov je slabšie, ako sa očakávalo, no nenaznačuje stratu operačných schopností. Tempo ostáva nerovnomerné, avšak výrobné základy a objem objednávok poskytujú dôvody na opatrný a mierny optimizmus.
Najviac negatívnej pozornosti vzbudila strata 4,9 miliardy USD súvisiaca s oneskorením programu lietadla 777X.
Ide už o šiesty posun harmonogramu a celkové náklady projektu presiahli 11 miliárd USD. Generálny riaditeľ spoločnosti zdôraznil, že je stále potrebné odviesť veľa práce s regulačnými orgánmi, kým návrh získa úplné schválenie a vstúpi do sériovej výroby. Je to negatívna správa, no zároveň vidno, že firma sa poučila zo série mediálne známych zlyhaní, ktorým jej stroje v posledných rokoch čelili.
Ďalším úderom pre už aj tak nízku dôveru investorov je pokračujúci štrajk v závodoch na výrobu stíhacích lietadiel v štátoch Missouri a Illinois.
Tieto závody zabezpečujú okrem iného výrobu a údržbu platforiem F-15 a F/A-18. Je to obzvlášť znepokojujúce, keďže obranné aktivity tvoria približne tretinu tržieb spoločnosti a jej strategická úloha pre americké ministerstvo obrany je hlavným dôvodom, prečo spoločnosť napriek rokom chybných rozhodnutí a vážnych kontroverzií na trhu stále pretrváva.
Nie všetky správy sú však negatívne.
- Spoločnosť stabilizovala výrobu lietadiel rady 737 a smeruje k dosiahnutiu cieľa 47–52 kusov mesačne.
- Objem objednávok taktiež jasne rastie – momentálne obsahuje 5 900 strojov, z toho 821 pribudlo len tento rok.
- Ziskovosť sa tiež zlepšila – segment komerčných lietadiel zvýšil medziročne marže o 49 %.
- Obranná divízia zvýšila tržby o 25 % a dosiahla zisk 114 miliónov USD.
Spoločnosť naďalej zápasí s technickými, finančnými, právnymi, personálnymi aj strategickými problémami. Napriek tomu vývoj výsledkov, ktoré sú stále slabé, naznačuje pomalé zlepšovanie celkovej kondície firmy.
