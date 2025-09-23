Boeing ponúka ústupky v snahe získať súhlas EÚ s prevzatím Spirit AeroSystems

Spoločnosť Boeing predložila Európskej komisii návrhy ústupkov, aby získala schválenie pre plánovanú akvizíciu spoločnosti Spirit AeroSystems v hodnote 4,7 miliardy amerických dolárov.
Prehľad dohody a regulačné výzvy
Boeing akvizíciu oznámil v júli minulého roka. Súčasťou dohody je, že Airbus prevezme európske aktivity Spiritu, ktoré sú aktuálne stratové.
Európska komisia, ktorá dohliada na hospodársku súťaž v EÚ, predĺžila termín rozhodnutia na 14. októbra 2025. Aktuálne skúma, či navrhované ústupky Boeingu postačujú, alebo bude potrebné začať štvormesačné hĺbkové vyšetrovanie.
Medzitým regulačné úrady vo Veľkej Británii už transakciu schválili bez výhrad.
Kľúčové obavy EÚ
Komisia sa zameriava najmä na tieto riziká:
-
Potenciálny pokles konkurencie v segmente leteckých štruktúr, najmä ak dôjde ku konsolidácii európskych aktivít Spiritu.
-
Otázka, či navrhované opatrenia Boeingu zaručia férový prístup pre tretie strany k technológiám, kapacitám a dodávateľom.
-
Ekonomická nestabilita európskej časti Spiritu a schopnosť Airbusu túto časť efektívne prevziať.
Dôsledky pre Boeing, Spirit a trh
Ak Komisia ústupky schváli, akvizícia bude môcť pokračovať bez zásadných zdržaní. V opačnom prípade môže byť spustené hĺbkové vyšetrovanie, ktoré by mohlo transakciu ohroziť alebo upraviť.
Pre Boeing je súhlas EÚ strategicky kľúčový z pohľadu prístupu na európsky trh a vyhýbania sa regulačným rizikám. Pre Spirit je rozhodujúce vedieť, ako bude vyzerať jeho budúcnosť. Airbus získa stratové európske aktivity, čo predstavuje riziko aj možnosť rastu.
Čo sledovať v najbližšom období
-
Ako zareagujú konkurenti, dodávatelia a členské štáty EÚ na návrhy Boeingu.
-
Stanovisko Komisie k dostatočnosti ústupkov.
-
Potenciálne začatie hĺbkového skúmania a možné podmienky, ktoré by mohli byť stanovené.
-
Vývoj termínov – rozhodnutie sa očakáva do 14. októbra 2025, no môže sa predĺžiť do roku 2026.
