Dennie zhrnutie – Wall Street rastie pred výsledkami „Magnificent Seven“

- Americké akciové trhy sa blížia k rekordným maximám, keďže investori očakávajú silné firemné tržby a možné zníženie sadzieb Fedu.
- OpenAI posilňuje partnerstvo s Microsoftom prostredníctvom prevodu akcií v hodnote 135 miliárd USD, zatiaľ čo UnitedHealth a Cameco hlásia lepší než očakávané výsledky.
- Európske akciové indexy dnes zaznamenali zmiešaný vývoj a po pondelkových rekordných maximách ukončili obchodovanie s miernymi poklesmi. Euro Stoxx 50 klesol o 0,12 %. Z jednotlivých trhov nemecký DAX stratil približne 0,1 %, francúzsky CAC 40 klesol o 0,3 %, zatiaľ čo britský FTSE 100 mierne vzrástol o 0,4 %.
- Výsledková sezóna v USA vstupuje do kritickej fázy. Zajtra zverejní štvrťročné výsledky Microsoft, po ktorom budú nasledovať ďalšie spoločnosti zo skupiny „Magnificent Seven“ v priebehu nasledujúcich dní.
- OpenAI previedla 27 % svojich akcií na Microsoft v hodnote 135 miliárd USD, čím posilnila strategické partnerstvo a umožnila Microsoftu lepší prístup k hlavným AI technológiám, pričom si zachovala nezávislosť.
- Akcie UnitedHealth Group rastú po zverejnení výsledkov za 3. štvrťrok 2025, ktoré prekročili očakávania analytikov.
- Akcie spoločnosti Cameco vyskočili približne o 20 % na rekordné maximum po oznámení strategického partnerstva s vládou USA, Brookfield a Westinghouse, zahŕňajúceho potenciálne kontrakty v hodnote 80 miliárd USD.
- Ceny domov v USA v auguste nečakane vzrástli o 0,4 %, napriek očakávanému poklesu o 0,1 %, čo predstavuje pozitívne prekvapenie po mesiacoch miernych poklesov.
- Index spotrebiteľskej dôvery v USA za október dosiahol 94,6, nad trhovým očakávaním 93,4, ale pod revidovanou septembrovou hodnotou 95,6. Spotrebiteľská nálada zostáva pod hranicou 100, čo naznačuje opatrné výdavky.
- Spotrebiteľská dôvera v Nemecku podľa GfK klesla pod očakávania v dôsledku geopolitického napätia, obáv z inflácie a neistoty v oblasti zamestnania, čo tlmí ekonomický optimizmus.
- Cena ropy Brent klesla na približne 64,30 USD za barel, teda o 2 % oproti predchádzajúcemu dňu. Ropa zostáva pod tlakom pre očakávania ďalšieho rastu produkcie OPEC+, ktoré prevažujú nad pozitívnymi signálmi z rokovaní medzi USA a Čínou.
- Cena zlata klesla približne o 1 % na zhruba 3 971 USD za uncu, obchodovala sa v rozmedzí 3 901 až 4 034 USD, zatiaľ čo striebro vzrástlo asi o 0,5 % na 47,06 USD za uncu.
- Bitcoin vzrástol približne o 0,5 % na 114 500 USD, zatiaľ čo Ethereum mierne kleslo o 0,3 % na približne 4 100 USD.
