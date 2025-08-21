Boeing rokuje o rekordnom predaji až 500 lietadiel do Číny – historická šanca na prielom

Americký výrobca lietadiel Boeing Co. je blízko uzavretia kľúčovej dohody s Čínou o predaji až 500 dopravných lietadiel, čo by znamenalo koniec viac než sedemročného obchodného útlmu s týmto strategickým trhom. Rokovania, ktoré prebiehajú už niekoľko rokov, by mohli vyústiť do zmluvy podobného rozsahu, akú nedávno Peking uzavrel s európskym konkurentom Airbus SE.
Podľa agentúry Bloomberg prebiehajú diskusie o konkrétnom zložení objednávky – typy lietadiel, počty kusov a dodacie lehoty. Ťažiskom potenciálnej objednávky majú byť lietadlá radu 737 Max, ktoré predstavujú jadro Boeingovej ponuky úzkotrupých strojov.
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarmaOtvoriť účet Demo účet Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu
Dohoda však stále závisí od širších obchodných vzťahov medzi USA a Čínou, ktoré zostávajú napäté. Napriek viacerým kolám rokovaní nedošlo k uzavretiu komplexnej dohody a niektoré clá stále platia. Napriek tomu sa podľa zasvätených zdrojov črtá scenár, v ktorom by letecký kontrakt mohol zohrať významnú úlohu pri politickom zblížení oboch mocností.
Pre Boeing by išlo o najväčší predaj do Číny od roku 2017, keď spoločnosť oznámila objednávky a záväzky na 300 lietadiel počas štátnej návštevy prezidenta Trumpa v Pekingu. Odvtedy však Boeing stratil dominantné postavenie na čínskom trhu, najmä po uzemnení modelu 737 Max v roku 2019. Odvtedy firma získala len 30 nových objednávok od čínskych zákazníkov.
Akcie Boeingu na túto správu reagovali rastom o 3,7 % v predobchodnej fáze, pričom od začiatku roka si pripísali už 27 %. Optimizmus podporuje aj nový CEO Kelly Ortberg, ktorý verí, že doterajšie diplomatické úsilie prinesie ovocie.
Z čínskeho pohľadu je potenciálny nákup motivovaný aj snahou zabezpečiť si dodávky lietadiel v čase, keď sú výrobné kapacity Boeingu aj Airbusu vyťažené až do 30. rokov. Podľa odhadov samotného Boeingu sa čínska letecká flotila v priebehu dvoch dekád viac než zdvojnásobí na 9 755 lietadiel, čo je objem, ktorý domáci výrobca Comac nedokáže pokryť.
K finálnemu oznámeniu gigantickej objednávky by mohlo dôjsť už na jeseň – jednou z príležitostí je plánovaný summit APEC v Južnej Kórei, ktorý by mohol ponúknuť priestor na stretnutie prezidenta Trumpa a čínskeho lídra Si Ťin-pchinga.
Ak bude dohoda uzavretá, pôjde nielen o obchodný triumf Boeingu, ale aj o významný diplomatický signál a dôkaz zlepšujúcich sa obchodných vzťahov medzi dvoma najväčšími ekonomikami sveta.
Graf BA.US (D1)
Akcie spoločnosti Boeing (BA.US) sa aktuálne obchodujú na úrovni 225,44 USD, pričom po miernej korekcii testujú kľúčovú podporu v podobe kĺzavého priemeru EMA 50 (220,40 USD). Táto technická úroveň v posledných mesiacoch slúžila ako silná opora rastového trendu. SMA 100 sa nachádza nižšie na 202,03 USD, čo naznačuje naďalej pevné dlhodobé býčie nastavenie trhu. RSI osciluje okolo hodnoty 52, teda v neutrálnom pásme bez známok prepredanosti či prekúpenosti.
MACD zostáva nad signálnou líniou, hoci histogram ukazuje na spomalenie rastovej dynamiky.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.