BoJ with a hawkish pause; Ueda tempers market speculation 🎙️

- BOJ ponechala základnú úrokovú sadzbu na úrovni 0,50 % v pomere 7:2; Hajime Takata a Naoki Tamura hlasovali za zvýšenie na 0,75 %.
- Nový krok smerom k normalizácii: BOJ začne predávať svoje podiely v ETF (a J-REIT), pričom usmernenia pre ETF stanovujú sumu ~620 mld. jüanov ročne, čo zodpovedá približne 0,05 % denného objemu obchodovania.
- Po tomto rozhodnutí zaznamenal jen (JPY) výrazné zisky, zatiaľ čo japonské akciové indexy klesli. Trhy prešli do režimu zníženia rizika, pričom JP225 stratil 1,90 %.
- Očakávania zvýšenia sadzieb na najbližšom zasadaní 29. a 30. októbra vzrástli na 55 %.
Okrem sadzieb bol novým prvkom plán BOJ znížiť svoju expozíciu voči rizikovým aktívam. Banka začne s postupným predajom ETF (a J-REIT), pričom správy uvádzajú úroveň ~620 mld. Vzhľadom na veľkosť súčasných podielov BOJ by takéto tempo znamenalo, že celý proces bude trvať viac ako sto rokov. Je to zámer, keďže cieľom banky je zmenšiť svoju trhovú stopu bez narušenia.
Reakcia trhu
Dnešné rozhodnutie BOJ bolo interpretované ako „jastrabie držanie“. Akcie sa obrátili smerom nadol (s osobitným tlakom na veľké technologické spoločnosti, v ktorých má BOJ významný podiel), zatiaľ čo banky boli považované za relatívnych príjemcov normalizácie súvahy. USDJPY bezprostredne po rozhodnutí klesol o viac ako 0,52 % a swapy rýchlo precenili šance na októbrové zvýšenie na 53 %.
Rozhodnutie BOJ ponechať úrokové sadzby na nezmenenej úrovni bolo trhom všeobecne očakávané. Prekvapil však relatívne jastrabí tón. Dvaja členovia presadzovali zvýšenie o 25 bázických bodov na 0,75 %, čo signalizuje rastúci vnútorný tlak na sprísnenie. Zmena rétoriky odrážala zníženú neistotu po obchodnej dohode Japonska so Spojenými štátmi a infláciu, ktorá sa v trojročnom horizonte projekcií BOJ približuje k cieľu neskôr. V tomto kontexte začali trhy oceňovať šance na zvýšenie sadzieb BOJ približne 50/50 už na zasadaní 29. a 30. októbra.
Zmeny v politike
Počas tlačovej konferencie guvernéra BOJ Kazua Uedu sa však táto reakcia do veľkej miery zmiernila. Bagatelizoval nesúhlasné názory Takatu a Tamuru, uviedol, že japonská ekonomika sa mierne zotavuje bez podstatného poklesu kapitálových výdavkov, miezd alebo zamestnanosti, a poukázal na pretrvávajúce riziká spojené s clami a devízovou neistotou. Ueda zopakoval, že BOJ bude pokračovať v predaji ETF/J-REIT až do úplného uvoľnenia (orientačné tempo 112 rokov). Politika zostáva závislá od údajov, pričom zvýšenie sadzieb je možné, ak sa ekonomika a ceny budú vyvíjať podľa prognóz. Po tlačovej konferencii trhy zopakovali počiatočné pohyby po prijatí rozhodnutia a JPY oslabil.
