Boston Scientific rozširuje svoje portfólio o Penumbru za 14,5 miliardy dolárov

- Boston Scientific kupuje Penumbru za 14,5 miliardy USD, teda 374 USD za akciu.
- Cieľom akvizície je posilnenie pozície v oblasti minimálne invazívnej liečby krvných zrazenín.
- Penumbra prináša portfólio produktov zameraných na liečbu mozgovej mŕtvice, pľúcnej embólie a ďalších cievnych ochorení.
- Transakcia má byť dokončená v roku 2026 a prispieť k rastu tržieb aj ziskovosti Boston Scientific.
- Boston Scientific kupuje Penumbru za 14,5 miliardy USD, teda 374 USD za akciu.
- Cieľom akvizície je posilnenie pozície v oblasti minimálne invazívnej liečby krvných zrazenín.
- Penumbra prináša portfólio produktov zameraných na liečbu mozgovej mŕtvice, pľúcnej embólie a ďalších cievnych ochorení.
- Transakcia má byť dokončená v roku 2026 a prispieť k rastu tržieb aj ziskovosti Boston Scientific.
Spoločnosť Boston Scientific oznámila akvizíciu firmy Penumbra, ktorá sa špecializuje na lekárske technológie v oblasti kardiovaskulárnych ochorení. Hodnota transakcie dosahuje približne 14,5 miliardy USD, čo predstavuje 19,3 % prémiu oproti poslednej záverečnej cene akcií Penumbry. Akcie Penumbry v reakcii na oznámenie vzrástli v predobchodnej fáze o viac ako 10 %.
Táto akvizícia umožní Boston Scientific posilniť svoju prítomnosť v segmente minimálne invazívnych zákrokov, konkrétne v oblasti odstraňovania krvných zrazenín. Penumbra totiž disponuje širokým portfóliom pokročilých technológií určených na liečbu stavov ako sú pľúcna embólia, mozgová mŕtvica, hlboká žilová trombóza, akútna ischémia končatín, infarkty či aneuryzmy.
Boston Scientific v posledných mesiacoch ťaží zo silného dopytu po srdcových implantátoch a na základe pozitívneho vývoja už zvýšil svoj výhlaď ziskovosti pre tento rok. Pripojením produktov Penumbry očakáva ďalší rast tržieb a zlepšenie marží v nasledujúcich rokoch. Transakcia by mala byť dokončená v roku 2026, po schválení regulačnými orgánmi.
Tento krok je súčasťou širšieho trendu medzi medtech firmami, ktoré aktívne investujú do rozširovania portfólia v oblasti kardiovaskulárnej starostlivosti, ktorá sa vďaka starnúcej populácii a moderným liečebným metódam stáva kľúčovým rastovým segmentom.
Graf PEN.US (D1)
Zdroj: xStation5
Graf BSX.US (D1)
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Denné zhrnutie: Banky a technológie ťahajú indexy nahor 🏭 Americký priemysel zostáva silný
Najväčší vo svojej triede: Čo hovoria výsledky BlackRocku o trhu?
US OPEN: Výsledky bánk a fondov podporujú oceňovanie
PNC Financial hlási nárast ziskov vďaka fúziám a vyšším úrokovým príjmom
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.