BP investuje 5 miliárd USD do ťažby ropy v Mexickom zálive

Spoločnosť BP schválila nový 5-miliardový projekt Tiber‑Guadalupe na ropnej lokalite v americkej časti Mexického zálivu. Tento krok potvrdzuje posun firmy späť k priorite ropy a plynu, namiesto predchádzajúceho dôrazu na obnoviteľné zdroje.
Projekt počíta s výstavbou plávajúcej produkčnej plošiny s dennou kapacitou 80 000 barelov ropy. Odhaduje sa, že pole Tiber a Guadalupe obsahuje približne 350 miliónov barelov vyťažiteľných zásob.
Ťažba by mala začať okolo roku 2030.
Strategický obrat a vplyv na BP
BP v posledných mesiacoch ohlásila znižovanie investícií do čistých technológií a zvýšenie výdavkov na tradičné palivá.
Cieľom je do roku 2030 zvýšiť objem ťažby v oblasti Mexického zálivu na 400 000 barelov ropného ekvivalentu denne, oproti minuloročným 341 000.
Tým, že spoločnosť využije dizajn z predchádzajúceho projektu Kaskida (zhruba 85 % návrhu bude recyklovaných), očakáva sa zníženie nákladov približne o 3 USD na barel.
BP zároveň zvažuje predaj menšinových podielov v projektoch Tiber a Kaskida – čím chce znížiť kapitálové zaťaženie a rozložiť riziko.
Príležitosti a riziká
Projekt otvára možnosť posilniť zásoby a peňažné toky BP, pričom upevní jej pozíciu na americkom upstream trhu.
Hlubokovodné ťažobné projekty sú však náročné – zdržania, náklady, regulačné a environmentálne riziká či technologické výzvy môžu negatívne ovplyvniť návratnosť.
Pre investorov môže byť projekt pozitívnym signálom, ale úspech bude závisieť od toho, ako BP zvládne rozloženie kapitálu, očakávania akcionárov a udržateľnosť svojej stratégie.
