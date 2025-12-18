Brazílske banky uzatvárajú najväčšiu bankrotovú dohodu v histórii krajiny so stratou 3,6 miliardy USD

- Päť brazílskych bánk odpísalo 3,6 miliardy USD v rámci bankrotovej dohody so spoločnosťou Novonor SA (predtým Odebrecht).
- Päť brazílskych bánk odpísalo 3,6 miliardy USD v rámci bankrotovej dohody so spoločnosťou Novonor SA (predtým Odebrecht).
- Nesplácané úvery budú prevedené do fondu IG4 Capital výmenou za deriváty s potenciálom budúcich výnosov.
- Banky si ponechajú šancu na čiastočné zotavenie, ak hodnota spoločnosti Braskem vzrastie.
- IG4 získa kontrolu nad Braskem, zatiaľ čo Novonor si ponechá len 4 % nehlasujúci podiel.
Päť najväčších brazílskych bánk – Itau Unibanco, Banco Bradesco, Santander Brasil, Banco do Brasil a štátna rozvojová banka BNDES – sa dohodlo na odpise pohľadávok v hodnote 20 miliárd BRL (približne 3,6 miliardy USD) v rámci vyrovnania najväčšieho bankrotu v histórii Brazílie.
Dohoda sa týka krachujúceho konglomerátu Odebrecht SA, dnes známeho ako Novonor SA, ktorému banky v minulosti poskytli rozsiahle úvery kryté akciami petrochemickej spoločnosti Braskem SA. Tieto úvery budú teraz prevedené do fondu spravovaného firmou IG4 Capital, ktorá sa špecializuje na reštrukturalizáciu dlhov. Výmenou banky získajú deriváty s neistou výťažnosťou, ktoré im dávajú právo na podiel z budúcich výnosov, ak IG4 predá Braskem za vyššiu cenu.
Banky museli tieto nesplácané úvery podľa brazílskych pravidiel plne odpísať, takže väčšina strát už bola zaúčtovaná skôr. Ak by hodnota akcií Braskem v budúcnosti vzrástla – napríklad v dôsledku zlepšeného riadenia alebo rastu cien petrochemických produktov – mohli by banky časť strát dodatočne kompenzovať.
Reštrukturalizačná dohoda prichádza po piatich rokoch náročných rokovaní, ktoré sa začali po tom, čo Odebrecht v roku 2019 požiadal o ochranu pred veriteľmi so záväzkami presahujúcimi 98,5 miliardy BRL. Pád konglomerátu bol dôsledkom rozsiahleho korupčného škandálu „Car Wash“, ktorý ochromil brazílsky stavebný sektor, viedol k uväzneniu viacerých vrcholových manažérov a dramatickej strate prístupu k verejným zákazkám.
Novonor si po dohode ponechá 4 % podiel bez hlasovacích práv v Braskem, zatiaľ čo IG4 získa väčšinový hlasovací podiel a bude Braskem spoluriadiť spolu s Petroleo Brasileiro SA (Petrobras).
V čase najvyššej hodnoty v roku 2021 mali akcie Braskem vlastnené Novonorom hodnotu viac ako 20 miliárd BRL. Dnes má tento podiel hodnotu len 2,3 miliardy BRL, čo ilustruje dramatický pokles hodnoty zábezpeky, ktorý prinútil banky akceptovať stratu.
