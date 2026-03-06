Maersk obmedzuje služby a konflikt na Blízkom východe ďalej narúša dopravu 🚢

- Maersk pozastavil linky FM1 a ME11 pre bezpečnostné riziká.
Spoločnosť Maersk dočasne pozastaví ďalšie dve kontajnerové linky pre bezpečnostné riziká na Blízkom východe a v oblasti Perzského zálivu. Ide o službu FM1, ktorá spája Ďaleký východ s Blízkym východom, a linku ME11 medzi Blízkym východom a Európou. Firma tento krok označila za preventívne opatrenie na ochranu zamestnancov po novom vyhodnotení rizík.
Nejde pritom o prvé obmedzenie. Maersk už skôr prerušil rezervácie z časti štátov v Perzskom zálive a na Blízkom východe, keďže útoky na Irán a následné protiútoky naďalej komplikujú obchod v jednom z najdôležitejších dopravných uzlov sveta. Novo boli zastavené aj miestne shuttle služby v oblasti Perzského zálivu a linka ME1 vynechá zastávku v dubajskom prístave Jebel Ali, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie kontajnerové prístavy mimo Ázie.
Vývoj ukazuje, ako rýchlo sa regionálny konflikt prenáša do globálnych dodávateľských reťazcov. Doprava cez Hormuzský prieliv sa takmer zastavila a obchodný tok na tejto kľúčovej trase zostáva výrazne obmedzený. Pre región je to citeľný zásah, keďže centrá ako Dubaj stoja práve na obchode, logistike, doprave, financiách a turizme.
Ak by obmedzenia trvali dlhšie, dopady by sa mohli prejaviť ďaleko za hranicami regiónu. Predĺžené prepravné časy, vyššie náklady a väčšia neistota v logistike by mohli opäť zasiahnuť aj globálne firmy závislé od plynulých dodávok tovaru medzi Áziou, Európou a Blízkym východom.
Graf MAERSK.DK (D1)
Akcie spoločnosti Maersk sa obchodujú blízko 16 850 DKK a pokračujú v silnom rastovom trende. Cena sa nachádza výrazne nad kĺzavými priemermi, pričom EMA 50 je na 15 274,09 DKK a SMA 100 na 14 263,80 DKK, čo potvrdzuje stabilnú prevahu kupcov. RSI sa pohybuje na úrovni 62,9, teda v pozitívnom pásme, no stále bez vstupu do prekúpenej zóny. To naznačuje, že rast má ešte priestor pokračovať. Z pohľadu dôležitých úrovní bude kľúčové sledovať, či sa akcie udržia nad pásmom 16 300 až 16 500 DKK, ktoré teraz funguje ako najbližšia podpora po prielome vyššie. Ak toto pásmo vydrží, trh môže opäť atakovať a prípadne prekonať hranicu 16 850 DKK. Pri hlbšej korekcii by ďalšiu podporu predstavovala oblasť okolo 15 274 DKK na EMA 50.
Zdroj: xStation5
