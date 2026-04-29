BREAKING: Americká námorná blokáda zostáva v platnosti❗️WTI pokračuje nad 105 USD 🛢️ 📈

Ropný trh momentálne prechádza fázou extrémnej volatility. Kombinácia šokovo nízkych dát o amerických zásobách a eskalujúceho napätia na Blízkom východe vystrelila ceny WTI počas jednej seansy o viac než 5 % a posunula kotácie smerom ku kľúčovým viacmesačným rezistenciám. Podľa najnovšej správy Axios Trump odmietol iránsku ponuku, znovu potvrdil blokádu Hormuzského prielivu a uviedol, že ak Irán nebude konať, zváži vojenskú akciu.
Masívne odčerpávanie amerických zásob
Najnovší report EIA priniesol dáta, ktoré jasne ukazujú na rýchle sprísnenie fyzického trhu. Americké zásoby ropy sa znížili o 6,23 milióna barelov, čo je drvivý výsledok oproti odhadom len symbolického poklesu o 0,23 milióna. Rafinované produkty boli zasiahnuté ešte viac:
- Benzín: pokles o 6,07 milióna barelov (očakávanie -2,1 milióna).
- Destiláty: pokles o 4,49 milióna barelov (očakávanie -2,1 milióna).
Takéto hlboké odčerpávanie naznačuje, že sa svet v podmienkach globálnych otrasov zúfalo obracia na americké zdroje, aby zaplnil výpadky v ponuke. Kľúčové je, že decembrový kontrakt po prvý raz prekonal 80 USD, čo naznačuje, že trh stráca vieru v rýchle vyriešenie problémov s dodávkami.
Geopolitika: Trump a scenár „obliehania“ Iránu
Hlavným palivom prebiehajúcej rally nie sú len štatistické dáta, ale aj správy z Washingtonu. Administratíva Donalda Trumpa viedla rokovania so zástupcami ropného sektora o predĺženej blokáde Hormuzského prielivu, ktorá by podľa únikov mohla trvať mesiace. Predstava niekoľkomesačného „obliehania“ Iránu, ktoré odreže jednu z najdôležitejších dopravných trás na svete, paralyzuje ponukovú stranu trhu. Trh teraz započítava scenár, v ktorom je ropa z Blízkeho východu trvalo zablokovaná, a USA sa stavajú do úlohy kľúčového, no silne preťaženého dodávateľa. Ropa Brent sa nedávno obchodovala o 6 % vyššie na 110,73 USD za barel, zatiaľ čo americká ropa West Texas Intermediate (WTI) vzrástla o 7,15 % na 106,70 USD.
Technická analýza: smerom k extrému
Cena WTI sa rýchlo približuje ku kritickej zóne rezistencie medzi 105 a 110 USD.
- Býčí scenár: Prelomenie úrovne 106,80 USD (záver sviečky zo začiatku marca) otvorí cestu smerom k tohtoročným maximám v oblasti 117–119 USD. Momentum je na strane kupujúcich a uptrend, podporovaný 100-hodinovým kĺzavým priemerom, zostáva zachovaný. Navyše 50-periódový priemer bol prelomený len krátko.
- Medvedí scenár: Reakcia ponuky v aktuálnej zóne by mohla viesť k pohybu smerom nadol, pričom prvé ciele ležia v oblasti 98–100 USD.
Tankovať sa bude opäť drahšie, nové maximá nie sú vylúčené
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.