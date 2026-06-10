⚠️ Koniec lacných peňazí v Európe? ECB zajtra mení kurz

- ECB zajtra pravdepodobne zvýši depozitovú sadzbu o 25 bázických bodov na 2,25 %
- Bol by to prvý krok nahor od roku 2023 po ôsmich po sebe idúcich zníženiach
- Hlavným dôvodom obratu je energetický šok spôsobený konfliktom s Iránom
- Kľúčovým signálom bude guidance Lagardovej a aktualizované prognózy ECB
- Trhy majú do konca roka nacenené aspoň jedno ďalšie zvýšenie sadzieb
- ECB zajtra pravdepodobne zvýši depozitovú sadzbu o 25 bázických bodov na 2,25 %
- Bol by to prvý krok nahor od roku 2023 po ôsmich po sebe idúcich zníženiach
- Hlavným dôvodom obratu je energetický šok spôsobený konfliktom s Iránom
- Kľúčovým signálom bude guidance Lagardovej a aktualizované prognózy ECB
- Trhy majú do konca roka nacenené aspoň jedno ďalšie zvýšenie sadzieb
Európska centrálna banka stojí na prahu zásadného obratu. Po ôsmich po sebe idúcich zníženiach úrokových sadzieb, ktorými sa snažila oživiť spomaľujúcu sa európsku ekonomiku, sa zajtrajšie zasadnutie Riadiacej rady nesie v úplne inom duchu. Trhy oceňujú takmer stopercentnú pravdepodobnosť, že ECB zdvihne depozitovú sadzbu o 25 bázických bodov na 2,25 percenta. Bol by to prvý krok nahor od roku 2023 a jasný signál, že éra lacných peňazí v eurozóne sa definitívne uzatvára.
Za týmto obratom stojí predovšetkým energetický šok vyvolaný vojnovým konfliktom s Iránom a napätím v Hormuzskom prielive. Ceny energií v eurozóne prudko vzrástli, čo tlačí celkovú infláciu nahor a komplikuje ECB pôvodne nastavený kurz uvoľňovania menovej politiky. Na aprílovom zasadnutí centrálna banka sadzby ešte ponechala na mieste, no výslovne varovala, že riziko rastu inflácie a spomalenia ekonomického rastu sa súčasne prehlbuje. Od vtedy sa situácia nezmenila v prospech spotrebiteľov ani investorov. Samotné rozhodnutie o zvýšení o 25 bázických bodov trhy plne očakávajú, preto nebude prekvapením. Kľúčovým momentom zajtrajška bude vystúpenie prezidentky Christine Lagardovej a predovšetkým aktualizované makroekonomické prognózy zamestnancov ECB. Práve tie naznačia, či banka vidí inflačný tlak ako dočasný jav spätý s energetickým šokom, alebo ako hlbší problém vyžadujúci ďalšie sprísňovanie. Trhy majú do konca roka nacenené aspoň jedno ďalšie zvýšenie.
Pre európske akciové trhy ide o citlivý moment. Drahšie peniaze tradične zaťažujú ocenenie firiem, najmä tých s vysokou zadlženosťou alebo dlhým investičným horizontom. Nemecký index DAX dnes oslabuje, pričom investori vyčkávajú na Lagardovej signály.
GRAF: Vývoj indexu DAX (DE40, M30)
Zdroj: xStation5
Pre bežných Európanov má rozhodnutie ECB konkrétne dopady. Zdražovanie hypoték, vyššie úroky na spotrebných úveroch, ale aj atraktívnejšie zhodnotenie na sporiacich účtoch - to všetko sú priame dôsledky menovopolitického obratu. Trhový Euribor, od ktorého sa odvíja väčšina variabilných hypoték v eurozóne, bude rásť spolu so sadzbami ECB. Peňažné trhy v súčasnosti odhadujú, že depozitná sadzba ECB by mohla do konca roka stúpnuť až na 2,7 percenta, čo by implikovalo celkovo tri zvýšenia v roku 2026. Podľa prieskumu medzi ekonómami zdieľa očakávanie zajtrajšieho zvýšenia 74 z 80 oslovených odborníkov - konsenzus, ktorý je v menovej politike skutočne vzácny.
Otázkou zostáva, čo príde po júni. Niektorí ekonómovia varujú, že ECB riskuje zopakovanie chyby z roku 2011, keď zvýšila sadzby v reakcii na energetickú infláciu, len aby ich vzápätí musela opäť znižovať. Ak sa geopolitická situácia na Blízkom východe rýchlo upokojí a energetické ceny klesnú, centrálna banka sa môže ocitnúť v nepríjemnej pozícii. Práve preto bude zajtrajšia tlačová konferencia Lagardovej sledovaná rovnako pozorne ako samotné rozhodnutie o sadzbách.
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