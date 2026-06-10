Denné zhrnutie: Akcie aj zlato pod tlakom, USA budú pokračovať v útokoch na Irán (10.06.2026)

Americké akciové futures nadviazali na včerajšie straty po tom, čo prezident Trump oznámil pokračovanie útokov na Irán. Najväčšie poklesy zaznamenal Nasdaq (US100: -1,6 %), nasledovaný indexmi Dow Jones (US30: -1,2 %) a S&P 500 (US500: -1 %).
🌎 Vojna medzi USA a Iránom
- Trump zvýšil tlak na Teherán a varoval pred ďalšou vojenskou akciou po tom, čo obvinil Irán zo zostrelenia amerického vrtuľníka Apache nad Hormuzským prielivom.
- Zároveň naznačil ochotu uzavrieť „zmysluplnú“ jadrovú dohodu a uviedol, že jej dosiahnutie je blízko. Súčasne však obvinil Irán z obštrukcií a zdôraznil, že akákoľvek dohoda musí natrvalo zabrániť Teheránu získať jadrové zbrane.
📉🇺🇸 Akcie — USA
- Výpredaje vedú spoločnosti z oblasti AI a polovodičov: Qualcomm (-6,6 %), Broadcom (-4,9 %), Western Digital (-5,3 %), AMD (-4,6 %) a Nvidia (-2,2 %).
- Pod tlakom sú aj priemyselné spoločnosti: Caterpillar (-6 %), Honeywell (-3,4 %) a Boeing (-2,9 %).
- Super Micro Computer oslabil o 18 % po oznámení navýšenia kapitálu o 7 miliárd USD, a to napriek zverejneniu objednávok AI serverov v hodnote 39 miliárd USD. Investori ocenili silný dopyt, no negatívne reagovali na riziko riedenia akcií a obavy o marže.
- Cracker Barrel vzrástol o 23 % po tom, čo výsledky za 3. fiškálny kvartál prekvapili prechodom z očakávanej straty do zisku. Spoločnosť prekonala odhady tržieb, zvýšila celoročný výhľad, získala lepšie odporúčanie od Wells Fargo a profitovala z presunu kapitálu do defenzívnych spotrebiteľských titulov.
📉🇪🇺 Akcie — Európa
- Najslabším európskym indexom boli futures na DAX (DE40: -1,4 %), ktoré stiahli nadol predovšetkým spoločnosti SAP (-3,2 %) a Siemens (-2,2 %).
- Poklesy zaznamenali aj francúzsky CAC40 (FRA40: -0,95 %) a britský FTSE 100 (UK100: -0,5 %).
- Najodolnejší zostáva švajčiarsky index SMI (SUI20: -0,2 %) vďaka vysokému zastúpeniu defenzívneho zdravotníckeho sektora.
🏦 Makroekonomika — Inflácia a centrálne banky
- Americká inflácia CPI bola v súlade s očakávaniami. Celková inflácia dosiahla 0,5 % medzimesačne a 4,2 % medziročne (oproti predchádzajúcim 3,8 %), zatiaľ čo jadrová inflácia predstavovala 0,3 % medzimesačne a 2,9 % medziročne.
- Pretrvávajúce inflačné tlaky znižujú pravdepodobnosť skorého znižovania sadzieb Fedu a podporujú scenár „vyššie sadzby na dlhšie obdobie“.
- Bank of Canada ponechala úrokové sadzby podľa očakávaní na úrovni 2,25 %. Centrálna banka upozornila na kombináciu slabého hospodárskeho rastu a pretrvávajúcej inflácie. Ďalšie kroky budú závisieť od prichádzajúcich dát.
🛢️ Komodity
- Ropa Brent (OIL: +2,2 %) rástla vďaka pozitívnemu reportu EIA (pokles zásob ropy o 7,23 milióna barelov oproti očakávaným 2,2 milióna) a pokračujúcemu napätiu medzi USA a Iránom.
- Prieskum agentúry Reuters zároveň ukázal, že produkcia OPEC klesla na približne 16,13 milióna barelov denne, čo predstavuje najnižšiu úroveň za viac než dve desaťročia.
- Zlato prerazilo kľúčový support na 4 200 USD za uncu (GOLD: -3,3 % na 4 115 USD). Nasledovalo ho aj striebro, ktorého futures kontrakty oslabili o 0,9 % na 64,80 USD za uncu.
🪙 Meny
- Najsilnejšie meny: euro (EURUSD: +0,15 % na 1,1550), britská libra (GBPUSD: +0,18 %) a nórska koruna (USDNOK: -0,4 %).
- Najslabšie meny: japonský jen (USDJPY: +0,12 %, EURJPY: +0,2 %) a austrálsky dolár (AUDUSD, AUDNZD: -0,1 %).
₿ Kryptomeny
- Bitcoin posilnil o 0,5 % na 62 110 USD.
- Ethereum oslabilo o 0,7 % na 1 640 USD.
Konflikt v Iráne sa nemusí skončiť
Zhrnutie trhov: Nervózne čakanie na infláciu v USA
Denné zhrnutie: Návrat výpredajov na Wall Street ⬇️
🔴 US100 stráca takmer 4 %
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