BREAKING: Americké maloobchodné tržby pod očakávaniami

Výsledky maloobchodných tržieb za december
Maloobchodné tržby (m/m): skutočnosť 0 %
(očakávanie 0,4 %; predchádzajúce 0,6 %)
Tržby bez automobilov (m/m): skutočnosť 0 %
(očakávanie 0,3 %; predchádzajúce 0,5 %)
Tržby bez automobilov a pohonných hmôt (m/m): skutočnosť 0 %
(predchádzajúce 0,4 %)
Prečo je tento údaj dôležitý?
Maloobchodné tržby patria medzi kľúčové ukazovatele zdravia amerického spotrebiteľa, ktorý tvorí významnú časť ekonomického rastu USA. Údaje – najmä bez automobilov a pohonných hmôt – umožňujú lepšie posúdiť reálnu silu dopytu a aktuálne tempo ekonomickej aktivity. Pokračujúci rast tržieb by naznačoval odolnosť spotrebiteľov napriek vysokým úrokovým sadzbám. Z pohľadu Federálneho rezervného systému (Fed) tento údaj ovplyvňuje hodnotenie dopytových tlakov a očakávania budúceho znižovania sadzieb. Pre finančné trhy následne formuje oceňovanie amerického dolára, dlhopisov a akcií a znižuje obavy z prudkého ekonomického spomalenia.
