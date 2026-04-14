BREAKING: americký PPI vyšiel slabší, než sa očakávalo

Inflácia výrobných cien (PPI)
- PPI inflácia (m/m): skutočnosť 0,5 % (odhad 1,1 %, predchádzajúce 0,7 %)
- Jadrová PPI inflácia (m/m): skutočnosť 0,1 % (odhad 0,5 %, predchádzajúce 0,5 %)
- PPI inflácia (y/y): skutočnosť 4,0 % (odhad 4,6 %, predchádzajúce 3,4 %)
- Jadrová PPI inflácia (y/y): skutočnosť 3,8 % (odhad 4,2 %, predchádzajúce 3,9 %)
Prečo sú tieto dáta dôležité?
Inflácia výrobných cien (PPI) meria zmeny cien tovarov na úrovni výrobcov, teda ešte predtým, než sa dostanú ku spotrebiteľom. Ide o jeden z kľúčových predstihových ukazovateľov spotrebiteľskej inflácie (CPI), pretože rastúce výrobné náklady sa často prenášajú na konečných zákazníkov.
Rast PPI naznačuje vyššie nákladové tlaky v ekonomike, čo môže v budúcnosti viesť k vyššej inflácii. Naopak slabší výsledok ukazuje na nižšie cenové tlaky a môže dať centrálnej banke väčší priestor na uvoľnenejšiu menovú politiku. Mimoriadne dôležitá je jadrová PPI, pretože nezahŕňa volatilné zložky, ako sú energie a potraviny, a ponúka stabilnejší pohľad na základné cenové trendy.
Tento report má výrazný dopad na finančné trhy. Silnejší než očakávaný rast PPI môže podporiť americký dolár a zvýšiť výnosy dlhopisov pre očakávania vyšších úrokových sadzieb, zatiaľ čo slabšie dáta môžu pôsobiť opačne.
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.