🚨BREAKING: Axios uvádza, že USA a Irán dosiahli dohodu, ale stále je potrebné finálne schválenie Trumpa

Podľa Axiosu, jedného z najspoľahlivejších spravodajských médií vo Washingtone, dosiahli americkí a iránski vyjednávači predbežnú dohodu o 60-dňovom memorande o porozumení (MOU), ktoré by predĺžilo prímerie a otvorilo rokovania o iránskom jadrovom programe. Chýba už len finálne schválenie Trumpa — prezident požiadal sprostredkovateľov o „niekoľko dní na rozmyslenie“.
Čo dohoda zahŕňa?
Detaily zverejnené Axiosom sú veľmi konkrétne. Hormuzský prieliv má byť plne otvorený — bez poplatkov a bez obťažovania lodí — a Irán sa zaväzuje odstrániť míny z prielivu do 30 dní od podpisu. Americká námorná blokáda by zároveň bola rušená úmerne k obnove komerčnej lodnej dopravy. Irán by sa formálne zaviazal, že nebude usilovať o jadrové zbrane, a počas 60-dňového rokovacieho okna by prebiehali rokovania o tom, ako naložiť s vysoko obohateným uránom a ako obmedziť ďalšie obohacovanie. USA na oplátku sľubujú rokovania o zrušení sankcií, rozmrazení iránskych prostriedkov a vytvorení mechanizmu na dodávky tovaru a humanitárnej pomoci do Iránu.
Prečo trhy reagujú okamžite?
Trhová reakcia viditeľná v dnešných kotáciách je učebnicovým príkladom „anticipation trade“, teda obchodu založeného na očakávaní. Ropa (OIL -0,25 %, OIL.WTI -0,48 %) klesá, pretože potenciálne znovuotvorenie Hormuzského prielivu signalizuje návrat iránskej ropy na trh a zvýšenie globálnej ponuky. Dolár oslabuje (USDIDX -0,16 %, USDPLN -0,29 %), pretože zmiernenie geopolitického napätia odvádza kapitál od bezpečných aktív, čo automaticky podporuje EURUSD (+0,21 %) a GBPUSD (+0,10 %). Zlato mierne posilňuje (+0,11 %) vďaka slabšiemu doláru.
Prečo ešte neoslavovať?
Trump a jeho poradcovia sa už niekoľkokrát domnievali, že sú blízko dohode — žiadna z nich sa však zatiaľ neuskutočnila. Kľúčové je, že Irán oficiálne nepotvrdil, že má na svojej strane „potrebné schválenia“ — toto tvrdenie pochádza výhradne od anonymných amerických predstaviteľov. Axios má vo Washingtone veľmi dobrú reputáciu a jeho správy trhy berú vážne. Kým však Trump dohodu oficiálne nepodpíše, celý scenár zostáva v rovine nepotvrdených správ. Trhy dnes stavia iba na možnosť prielomu — ak dohoda padne, korekcia môže byť rovnako prudká ako súčasná rally.
US100 v tejto chvíli vymazal všetky dnešné straty a intradenne sa aktuálne obchoduje vyššie. Zdroj: xStation
