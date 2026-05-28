BREAKING: Gold a US100 reagujú na dáta PCE a HDP z USA

Aprílové dáta PCE prekvapili pozitívne. Medzimesačná inflácia dosiahla 0,4 % m/m, čo bolo pod očakávaním trhu na úrovni 0,5 %. Výsledok naznačuje mierne zmiernenie cenových tlakov v porovnaní s marcom, keď PCE vzrástlo o 0,7 % m/m. V medziročnom vyjadrení zostala celková inflácia PCE na 3,8 % r/r, v súlade s odhadmi.
Jadrové PCE prináša pozitívne prekvapenie
Jadrové PCE, preferovaný inflačný ukazovateľ Fedu, vzrástlo len o 0,2 % m/m a prekonalo očakávania na úrovni 0,3 %. Ide o jasný signál, že základné inflačné tlaky poľavujú rýchlejšie, než trh čakal. Medziročne jadrové PCE dosiahlo 3,3 % r/r, v súlade s konsenzom. V kombinácii so slabším medzimesačným údajom však môžu trhy tieto dáta interpretovať ako otvorenie priestoru pre skoršie zníženie sadzieb Fedu.
HDP revidované nižšie
Druhý odhad rastu HDP za 1. kvartál 2026 sklamal. Rast dosiahol 1,6 % k/k oproti očakávaniu 2,0 % a predchádzajúcemu údaju 2,0 %. Revízia smerom nadol potvrdzuje, že americká ekonomika spomaľuje viac, než sa pôvodne čakalo.
Dopady na trh
Celkovo dáta vykresľujú obraz miernejšieho prostredia so stagflačným rizikom. Inflácia však zostáva hlavnou témou trhu a dnešné relatívne upokojujúce údaje podporujú odraz indexu US100, ktorý bol viditeľný už niekoľko minút po zverejnení.
Zdroj: xStation
