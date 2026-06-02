Bitcoin klesá o 3 % na 68 tis. USD pre cyklickú letnú slabosť kryptomien 📉

Bitcoin dnes klesá k úrovni 68 000 USD, najnižšie od konca marca, zatiaľ čo technické indikátory naďalej ukazujú na silný predajný tlak. Najväčšia kryptomena sveta vstupuje do historicky slabej letnej sezóny prudkým poklesom, ktorý zaťažuje aj Ethereum a menšie digitálne aktíva. Trh včera navyše dostala pod tlak správa, že Strategy (MSTR.US) predala Bitcoin prvýkrát od roku 2022.
Graf Bitcoin (interval D1 a W1)
Cenový vývoj Bitcoinu naďalej signalizuje slabosť. Na dennom grafe kryptomena prerazila pod formáciu trojuholníka, čo môže zvýšiť riziko poklesu smerom k lokálnemu minimu blízko 60 000 USD. Prerazenie pod túto zónu podpory by posilnilo medvedí scenár a mohlo by otvoriť priestor na hlbší pokles smerom k oblasti 40 000 USD, kde sa nachádza niekoľko dôležitých on-chain metrík vrátane Realized Price a takzvanej Delta Price.
Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
Ak by súčasná korekcia takmer presne zopakovala predchádzajúci cyklus, potenciálne dno by sa mohlo vytvoriť okolo 45 000–47 000 USD za Bitcoin, prípadne ešte pred koncom júna. Na druhej strane sa index RSI už blíži k prepredanému pásmu a aktuálne sa pohybuje blízko 37.
Historicky sa hlavné cyklické dná na týždennom časovom rámci objavovali pri výrazne nižších hodnotách RSI. Počas medvedieho trhu v roku 2022 klesol RSI takmer k úrovni 20, kým Bitcoin vytvoril udržateľné dno. Počas trhového prepadu v marci 2020 však indikátor dosiahol dno blízko 34, čo naznačuje, že súčasné hodnoty sa začínajú približovať úrovniam spojeným s predchádzajúcimi obdobiami extrémneho trhového stresu.
Zdroj: xStation5
