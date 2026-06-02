Technická analýza: EURUSD zostáva pokojný napriek „vyšším“ údajom jadrovej CPI z eurozóny

Páru EUR/USD sa nepodarilo rásť napriek silnejším než očakávaným údajom o inflácii v eurozóne. To naznačuje, že investori zostávajú opatrní voči sile eura pre zmiešané ekonomické signály z regiónu. Na jednej strane sa zdá, že inflačné tlaky opäť silnejú. Na druhej strane cyklické sektory, ako je výroba, naďalej vykazujú slabosť a trh práce ukazuje čoraz znepokojivejšie známky spomaľujúceho momenta.
Predbežná májová správa CPI ukázala, že celková inflácia vzrástla o 3,2 % r/r, v súlade s odhadmi a bez zmeny oproti predchádzajúcej hodnote. Jadrová CPI však prekvapila smerom nahor a zrýchlila na 2,6 % oproti očakávaniu 2,4 % a predchádzajúcej hodnote 2,2 %.
EUR/USD sa aktuálne obchoduje uprostred rastúceho cenového kanála. Kľúčová zóna rezistencie sa zdá byť okolo 1,167–1,170, zatiaľ čo 1,160 zostáva dôležitou úrovňou podpory. Kĺzavé priemery EMA50 a EMA200 /oranžová a červená línia/ sa nachádzajú blízko aktuálnych trhových úrovní, čo naznačuje, že oblasť 1,164 by mohla fungovať ako krátkodobý bod pre momentum.
Vzhľadom na to, že súčasné relatívne mierne zotavenie nasleduje po prudkom poklese z oblasti 1,20, zostáva možné, že pár vytvára formáciu medvedej vlajky. Prerazenie pod 1,160 by tento technický scenár posilnilo a mohlo by signalizovať pokračovanie širšieho downtrendu.
Zdroj: xStation5
