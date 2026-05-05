BREAKING: Dáta z amerického ISM dávajú väčší priestor pre holubičí postoj Fedu 💡

US ISM Services PMI Skutočnosť 53,6 (Očakávanie 53,7, Predchádzajúca hodnota 54,0)
- US ISM Services Prices Paid Skutočnosť 70,7 (Očakávanie 73,5, Predchádzajúca hodnota 70,7)
- US ISM Services Employment Skutočnosť 48,0 (Očakávanie 48,3, Predchádzajúca hodnota 45,2)
- US ISM Services New Orders Skutočnosť 53,5 (Očakávanie 57,3, Predchádzajúca hodnota 60,6)
Menový pár EURUSD po mierne holubičích dátach z Fedu rastie.
Zdroj: xStation
Makroekonomické dáta z USA zverejnené popoludní priniesli zmiešaný, no celkovo pozitívny obraz stavu americkej ekonomiky. Predaje nových domov v marci výrazne pozitívne prekvapili a dosiahli 682 tisíc oproti odhadu 652 tisíc, čo predstavuje medzimesačný rast o 7,4 % po prudkom poklese o 17,6 % vo februári. Tento silný odraz naznačuje, že trh s bývaním vykazuje určitú odolnosť napriek pretrvávajúcim vysokým úrokovým sadzbám. Index ISM v službách za apríl medzitým dosiahol 53,6 bodu, mierne pod marcovými 54,0 bodmi a konsenzuálnym odhadom 53,7 bodu, stále však zostáva bezpečne nad hranicou 50 bodov oddeľujúcou expanziu od kontrakcie. Dôvod na obavy môže predstavovať zložka nových objednávok, ktorá klesla na 53,5 bodu oproti očakávaným 57,3 bodu, čo môže signalizovať určité spomalenie dopytu v nasledujúcich mesiacoch. Marcové dáta JOLTS ukázali 6,866 milióna voľných pracovných miest, teda mierne nad odhadmi (6,835 milióna), čo ukazuje na stále solídny, hoci postupne ochladzujúci sa trh práce.
Nečakaní príjemcovia AI boomu: Caterpillar
Czechoslovak Group: Legendárny zbrojársky výrobca pod paľbou obvinení
Bitcoin po geopolitickom upokojení ožíva a kapitál prúdi späť do ETF 📈
Tržby Palantiru: mierne pod očakávaniami
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.