Zlato aj striebro klesajú 📉

- Drahé kovy oslabujú pre obavy z vyššej inflácie a dlhšieho obdobia zvýšených úrokových sadzieb.
- Neistota okolo politiky Fedu zvyšuje tlak na zlato, ktoré neprináša žiadny úrokový výnos.
- Slabosť zasahuje celý segment, nielen zlato, ale aj striebro, platinu a paládium.
- Zlato klesá aj napriek poklesu ropy Brent o približne 4 %, pretože trh sa viac sústreďuje na sadzby a dolár.
- Drahé kovy oslabujú pre obavy z vyššej inflácie a dlhšieho obdobia zvýšených úrokových sadzieb.
- Neistota okolo politiky Fedu zvyšuje tlak na zlato, ktoré neprináša žiadny úrokový výnos.
- Slabosť zasahuje celý segment, nielen zlato, ale aj striebro, platinu a paládium.
- Zlato klesá aj napriek poklesu ropy Brent o približne 4 %, pretože trh sa viac sústreďuje na sadzby a dolár.
Drahé kovy sa dostali pod tlak, pretože investori opäť prehodnocujú výhlaď inflácie a úrokových sadzieb. Zlato síce býva vnímané ako ochrana proti inflácii aj geopolitickému riziku, súčasná situácia je však zložitejšia. Ak vyššie inflačné očakávania nútia centrálne banky držať sadzby dlhšie na zvýšených úrovniach, rastie atraktivita úročených aktív a zároveň môže posilňovať americký dolár. Pre zlato je to nepriaznivá kombinácia, pretože samo neprináša žiadny úrokový výnos.
Zlato klesá druhú seansu po sebe, zatiaľ čo investori sledujú dopady napätia medzi USA a Iránom na infláciu a menovú politiku. Trh sa obáva, že pretrvávajúce inflačné riziká môžu oddialiť prípadné uvoľnenie politiky Fedu, prípadne zvýšiť pravdepodobnosť ďalšieho sprísnenia. Slabosť sa pritom netýka iba zlata. Pod tlakom sú aj striebro, platina a paládium, čo naznačuje širší výpredaj v celom segmente drahých kovov.
Dôležitým signálom boli aj slová prezidenta Fedu v Minneapolise Neela Kashkariho, ktorý zdôraznil potrebu sústrediť sa na inflačné riziká a nechcel jasne naznačiť načasovanie ďalšieho pohybu sadzieb. Práve táto neistota je pre zlato nepríjemná. Ak Fed nebude chcieť rýchlo znižovať sadzby, alebo ak trh začne viac započítavať možnosť ďalšieho sprísnenia, drahé kovy môžu zostať pod tlakom.
Podobnú výzvu rieši aj Európa. Zástupcovia ECB sledujú, či sú energetické šoky iba dočasné, alebo či sa začnú premietať do širšej inflácie. Holandský centrálny bankár Olaf Sleijpen uviedol, že práve vytrvalosť energetického šoku bude dôležitá pre ďalšie rozhodovanie ECB. Vyššie inflačné očakávania v eurozóne by tak mohli znamenať opatrnejší prístup centrálnej banky a dlhšie obdobie reštriktívnejšej menovej politiky.
Zaujímavé je, že zlato klesá aj napriek tomu, že ropa výrazne oslabuje. Cena ropy Brent klesla približne o 4 % vďaka pozitívnym správam o pokroku v rokovaniach medzi USA a Iránom a možnom upokojení situácie okolo Hormuzského prielivu. Za bežných okolností by lacnejšia ropa mohla tlmiť inflačné obavy a tým zlatu pomáhať. Tentoraz je však reakcia trhu opatrnejšia, pretože investori viac sledujú neistotu okolo sadzieb a silu dolára než samotný pokles energií.
Graf GOLD (D1)
Na dennom grafe zlato oslabuje na úroveň okolo 4 464 USD a pripisuje denný pokles približne 0,94 %. Technicky je dôležité, že cena sa nachádza pod EMA 50 na hodnote 4 661 USD aj pod SMA 100 na hodnote 4 711 USD. Oba kĺzavé priemery sa tak menia na rezistenčnú oblasť, ktorú budú kupujúci potrebovať znovu získať, aby sa technický obraz začal zlepšovať.
Aktuálne sa zlato drží v konsolidačnom pásme, ktoré je z grafu dobre viditeľné približne medzi 4 400–4 700 USD. Cena sa teraz nachádza blízko spodnej časti tejto oblasti, čo znamená, že trh testuje dôležitú zónu podpory. Ak sa kupujúcim podarí oblasť okolo 4 400 USD ubrániť, môže nasledovať pokus o návrat k EMA 50 pri 4 661 USD. Práve tam by sa ukázalo, či ide iba o krátky odraz, alebo o začiatok silnejšieho návratu kupujúcich.
Objemový profil naznačuje, že v pásme okolo 4 400–4 500 USD prebiehala výrazná obchodná aktivita. To z tejto oblasti robí dôležitý rozhodovací priestor. Udržanie ceny nad touto zónou by mohlo naznačiť, že investori stále využívajú poklesy na nákupy. Naopak, prelomenie pod 4 400 USD by bolo negatívnym signálom a mohlo by otvoriť priestor na hlbší pokles.
Slabosť je viditeľná aj pri striebre, ktoré v grafe klesá približne o 2,46 %. To je dôležité, pretože striebro často reaguje dynamickejšie než zlato. Jeho silnejší pokles môže signalizovať, že investori neznižujú iba expozíciu voči bezpečným aktívam, ale zároveň zohľadňujú aj obavy z priemyselného dopytu. V takomto prostredí býva striebro zraniteľnejšie než zlato.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako
Kurzy a e-booky:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie zlata Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
Články:
- Obchodovanie zlata – Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie striebra – Ako začať obchodovať so striebrom online?
- Obchodovanie ropy – ako investovať do ropy?
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
- Obchodovanie s kávou – investovanie do CFD na kávu
- História ťažby zlata
Irán naznačil návrat dopravy cez Hormuz, ropa prudko stráca 📉
+17 % do konca roka? Goldman stavia na americké akcie📈
Ropa prehlbuje straty a testuje lokálne minimá 🚩 Piper Sandler stavia na odraz
NZD najsilnejšou menou po jastrabom prekvapení zo strany RBNZ 📄
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.