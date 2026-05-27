Irán naznačil návrat dopravy cez Hormuz, ropa prudko stráca 📉

- Iránska štátna televízia informovala o návrhu dohody, podľa ktorého by sa doprava cez Hormuzský prieliv mohla normalizovať do jedného mesiaca.
- Brent reagoval poklesom takmer o 5 % pod 95 USD za barel a za týždeň stráca viac než 8 %.
- Trh odpredáva geopolitickú prémiu, pretože rastie nádej na dohodu medzi USA a Iránom.
- Rizikom zostáva, že návrh je neoficiálny a nie je jasné, či s podmienkami súhlasí aj americká strana.
Cena ropy výrazne oslabila po tom, čo iránska štátna televízia informovala o neoficiálnom návrhu dočasnej mierovej dohody medzi USA a Iránom. Podľa tohto návrhu by sa námorná doprava cez Hormuzský prieliv mohla vrátiť k normálu do jedného mesiaca od finalizácie dohody. Práve Hormuz je jedným z najcitlivejších miest svetového energetického trhu, pretože cez neho prúdi významná časť globálnych dodávok ropy a skvapalneného plynu.
Reakcia trhu bola okamžitá. Brent podľa uvedených informácií klesol takmer o 5 % a dostal sa pod hranicu 95 USD za barel. Za celý týždeň už odpísal viac než 8 %, pretože obchodníci čoraz viac stavajú na to, že medzi USA a Iránom môže dôjsť k dohode. Pokles ceny ukazuje, že z trhu rýchlo mizne časť geopolitickej prémie, ktorá bola do ropy započítaná pre obavy z narušenia dopravy v regióne.
Návrh dohody podľa iránskej televízie počíta aj s tým, že USA zrušia námornú blokádu iránskych prístavov a americké námorníctvo opustí vody v okolí Iránu. Tieto body sú však politicky veľmi citlivé a zatiaľ nie je jasné, ako aktuálny návrh je ani či s jeho podmienkami americká strana súhlasí. Trh tak reaguje predovšetkým na možnosť diplomatického prielomu, nie na definitívne potvrdenú dohodu.
Jedným z najspornejších bodov zostáva samotný dohľad nad dopravou v Hormuzskom prielive. Návrh počíta s tým, že Irán a Omán vytvoria mechanizmus na kontrolu lodnej dopravy. Spojené štáty však dlhodobo trvajú na tom, že plavidlá musia mať zaistený voľný priechod. Práve táto otázka môže rozhodnúť o tom, či sa diplomatické rokovanie skutočne zmení na dohodu, alebo pôjde iba o ďalší nedotiahnutý návrh.
Pre ropný trh je táto správa zásadná, pretože upokojenie situácie okolo Hormuzu by mohlo znížiť riziko výpadkov dodávok a stabilizovať námornú dopravu v regióne. Ak by sa doprava skutočne vrátila k normálu počas jedného mesiaca, tlak na rast cien ropy by výrazne zoslabol. Naopak, akékoľvek spochybnenie dohody, odmietnutie zo strany USA alebo nové napätie v oblasti by mohlo ropu rýchlo vrátiť vyššie.
Z investičného pohľadu ide o typickú situáciu, keď ropa prudko reaguje na zmenu geopolitických očakávaní. Predchádzajúci rast cien bol sčasti postavený na obavách z obmedzenia dodávok. Keď sa objavila možnosť diplomatického riešenia, investori začali túto rizikovú prémiu rýchlo odpredávať. To môže mať dopad aj na ďalšie trhy, vrátane akcií energetických spoločností a mien exportérov ropy.
Pokles ropy môže byť pozitívnou správou pre spotrebiteľov aj centrálne banky, pretože lacnejšie energie pomáhajú tlmiť inflačné tlaky. Ak by sa Brent udržal nižšie, mohlo by to čiastočne zmierniť obavy z rastu cien pohonných hmôt a výrobných nákladov. Na druhej strane však prudký prepad ropy môže zhoršiť náladu v energetickom sektore a znížiť očakávania ziskov pri ťažobných firmách.
Celkovo správa z Iránu posilnila nádej, že napätie okolo Hormuzského prielivu môže postupne poľaviť. Trh však zatiaľ pracuje s neoficiálnym návrhom, ktorého aktuálnosť aj podpora zo strany USA zostávajú neisté. Ropa preto môže zostať veľmi volatilná a citlivá na akékoľvek ďalšie informácie z diplomatických rokovaní.
