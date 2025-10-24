BREAKING: EURGBP oslabil napriek solídnym údajom PMI zo Spojeného kráľovstva 🔎

- Súkromný sektor Spojeného kráľovstva v októbri mierne posilnil a zaznamenal druhý mesiac mierneho rastu
10:30, Spojené kráľovstvo - Údaje o PMI za október:
- S&P Global Services PMI: skutočnosť 51.1; prognóza 51.0; predchádzajúca hodnota 50.8;
- S&P Global Manufacturing PMI: skutočnosť 49,6; prognóza 46,6; predchádzajúca 46,2;
- S&P Global Composite PMI: skutočnosť 51,1; prognóza 50,6; predchádzajúca 50,1;
Súkromný sektor Spojeného kráľovstva získal v októbri miernu dynamiku, pričom kompozitný PMI vzrástol na 51,1 (z 50,1), čo signalizuje druhý mesiac mierneho rastu. PMI v službách sa zvýšil na 51,1 bodu, zatiaľ čo výrobná produkcia sa prvýkrát za rok zvýšila, pričom PMI vo výrobe sa zlepšil na 49,6 bodu, čo predstavuje 12-mesačné maximum. K rastu prispel silnejší domáci dopyt a obnovovanie zásob, čo čiastočne vykompenzoval slabý vývoz v dôsledku amerických ciel a slabého globálneho dopytu. Úbytok pracovných miest sa spomalil a inflácia vstupných nákladov klesla na 11-mesačné minimum, k čomu prispeli lacnejšie suroviny a silnejšia libra, hoci mzdové náklady a náklady na verejné služby zostali zvýšené. Inflácia výrobných cien sa tiež zmiernila a bola najslabšia od júna. Podľa Chrisa Williamsona zo spoločnosti S&P Global údaje naznačujú, že ekonomika mohla v septembri dosiahnuť najnižší bod, ale celkový rast zostáva pomalý - približne 0,1 % HDP- keďže firmy zostávajú opatrné pred novembrovým rozpočtom a dôvera sa síce zlepšuje, ale zostáva pod historickými normami.
