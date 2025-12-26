Zelenskyj sa v nedeľu stretne s Trumpom: Obnovená nádej na prielom?

Diplomatické kanály USA–Ukrajina
- Prezident Zelenskyj má naplánované stretnutie s Donaldom Trumpom na Floride, kde budú rokovať o navrhovanom americkom rámci pre „hmatateľný“ mierový plán.
- Diskusie sa majú sústrediť na predbežné dohody týkajúce sa bezpečnostných záruk pre Ukrajinu, budúceho rámca prímeria a povojnovej obnovy.
- Zelenskyj však zdôraznil, že formálne podpísanie dohody zatiaľ nie je isté; stretnutie slúži najmä na posúdenie, či americký návrh spĺňa minimálne požiadavky Kyjeva.
- Stretnutie by sa podľa správ malo uskutočniť už túto nedeľu.
Vzťahy USA–Rusko
- Stretnutie nadväzuje na odovzdanie písomných návrhov Washingtonu Moskve, ktoré načrtávajú možný rámec urovnania konfliktu.
- Na pokyn Vladimira Putina viedol poradca Jurij Ušakov rokovania s predstaviteľmi americkej administratívy; strany sa zhodli len na pokračovaní dialógu.
- Moskva zámerne nezverejňuje konkrétne detaily – ide o strategický signál, že Kremeľ testuje priestor na možné ústupky bez prijatia záväzného stanoviska.
Ruský obranný priemysel a vývoz zbraní
- Rusko otvorene priznalo, že dodávky munície pre front majú prednosť pred exportnými zmluvami, čo si vyžiadalo odklady zahraničných dodávok.
- Táto priorita poukazuje na vysokú mieru opotrebovania techniky v prebiehajúcom konflikte aj na finančné a výrobné obmedzenia ruského obranného sektora.
- Pre tradičných odberateľov ruskej výzbroje tieto oneskorenia predstavujú zvýšené suverénne riziko, čo ich môže viesť k prechodu na alternatívnych dodávateľov a oslabiť dlhodobý vplyv a mäkkú silu Ruska.
- Kľúčové strategické zistenia
- USA využívajú svoju rolu hlavného podporovateľa Kyjeva a sprostredkovateľa s Kremľom, aby vyvíjali tlak na obe strany a vytvorili realizovateľný vyjednávací koridor.
- Vyjednávacia pozícia Ukrajiny zostáva relatívne silná, pokiaľ bude západná podpora pokračovať, najmä vzhľadom na výrobné prekážky Ruska a jeho poškodenú povesť na globálnom trhu so zbraňami.
- Naopak Moskva stavia na opotrebovávaciu vojnu, s cieľom preukázať dlhodobú schopnosť pokračovať v konflikte a získať výhodnejšie politické podmienky, ako je napríklad čiastočné uvoľnenie sankcií.
- Hoci rokovania USA–Ukrajina–Rusko poskytujú politický rámec pre mierový proces a ruské priemyselné problémy mierne nakláňajú váhy v prospech ukrajinsko-západnej aliancie, tieto faktory zatiaľ nestačia na dosiahnutie okamžitého záveru.
- Najpravdepodobnejším scenárom zostáva zdĺhavý vyjednávací proces. Rusko pravdepodobne bude rokovania odďaľovať niekoľko týždňov až mesiacov, pričom sa bude snažiť vrátiť k pôvodným požiadavkám z roku 2022, ktoré zopakovali Trump a Putin na spoločnom stretnutí začiatkom tohto roka.
Nárast správ týkajúcich sa Ukrajiny môže počas dnešného obchodovania spôsobiť miernu korekciu cien, avšak akákoľvek volatilita by mala byť posudzovaná v kontexte výnimočne nízkych sviatočných objemov.
