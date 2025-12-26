US OPEN: US500 testuje rekordné maximá, technologický sektor vedie rast

Wall Street otvorila po vianočnej prestávke v zdržanlivej nálade. Futures na referenčný index S&P 500 (US500) sa obchodujú na historických maximách, zatiaľ čo technologický Nasdaq 100 (US100) sa nachádza približne 2 % pod svojím intradenným rekordom z konca októbra. Investori smerujú ku koncu roka blízko maximálnych úrovní, podporení očakávaniami ďalšieho znižovania úrokových sadzieb v USA a odolnými firemnými tržbami. Index S&P 500 tento rok vzrástol takmer o 18 %, čo predstavuje tretí po sebe idúci rok rastu po dvoch rokoch, kedy výnosy prekročili 20 %.
US500 v piatkovej seanse vzrástol o 0,11 %, čo by mohlo znamenať šiesty po sebe nasledujúci rastový deň pre Wall Street. Ako sa index blíži k psychologickej hranici 7 000 bodov, analytici naznačujú, že ďalší priestor na rast stále existuje, vzhľadom na to, že lídri ako Nvidia a ďalšie technologické tituly sa stále obchodujú pod svojimi historickými maximami.
Korporátne správy
- Nvidia (NVDA.US): Výrobca čipov oznámil akvizíciu AI startupu Groq za 20 miliárd USD, čo predstavuje najväčšiu transakciu v histórii spoločnosti Nvidia. Získaním Groq firma získa prístup k technológii LPU (Language Processing Unit), ktorá poskytuje výrazne vyšší výkon pre veľké jazykové modely v porovnaní s tradičnými GPU. Vzhľadom na dominantný trhový podiel spoločnosti sa očakáva prísne antimonopolné preverovanie. Akcie Nvidia po otvorení vzrástli o 0,7 %.
- Micron (MU.US): Akcie pokračovali v raste, čím rozšírili mesačný zisk presahujúci 20 %, podporený silnými rastovými výhľadmi. Ako hlavný výrobca pamätí nevyhnutných pre škálovanie predaja procesorov, spoločnosť v rannom obchodovaní získala 1,5 %.
- Biohaven (BHVN.US): Akcie biotechnologickej firmy sa po otvorení prepadli o viac ako 11 % po tom, čo experimentálna liečba depresie nesplnila primárny cieľ v štúdii fázy II. Tento ďalší neúspech ešte viac prehĺbil náročný rok pre spoločnosť, ktorej akcie v roku 2025 stratili takmer tri štvrtiny hodnoty.
- Coupang (CPNG.US): Akcie juhokórejského e-commerce giganta posilnili o viac ako 8 % po správach, že uniknuté firemné dáta boli podozrivým úspešne odstránené.
- Ťažiari drahých kovov: Producenti, najmä tí zameraní na striebro, zaznamenali prudký rast po otvorení trhu, keďže cena striebra dosiahla nové rekordy na úrovni 75 USD za uncu. First Majestic, Coeur Mining a Endeavour Silver zaznamenali zisky v oblasti 3 %.
