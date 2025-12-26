Striebro na vzostupe: Prvýkrát v histórii prekonalo hranicu 75 USD za uncu

- Spotová cena striebra dosiahla historické maximum 75 USD, aktuálne sa drží nad 74 USD.
- Silný rastový trend potvrdený technickými indikátormi, cena je vysoko nad EMA 50 a SMA 100.
- Dôvody rastu: priemyselný a investičný dopyt, geopolitika, očakávania poklesu sadzieb v USA.
- Korekcia zatiaľ nevykazuje známky obratu, trend zostáva jednoznačne býčí.
- Spotová cena striebra dosiahla historické maximum 75 USD, aktuálne sa drží nad 74 USD.
- Silný rastový trend potvrdený technickými indikátormi, cena je vysoko nad EMA 50 a SMA 100.
- Dôvody rastu: priemyselný a investičný dopyt, geopolitika, očakávania poklesu sadzieb v USA.
- Korekcia zatiaľ nevykazuje známky obratu, trend zostáva jednoznačne býčí.
Cena striebra na spotovom trhu dnes prvýkrát v histórii dosiahla úroveň 75 USD za uncu, a to vďaka kombinácii viacerých silných faktorov. K rastu prispela zvýšená priemyselná spotreba, záujem investorov hľadajúcich bezpečný prístav, napätá geopolitická situácia a tiež očakávanie ďalšieho znižovania úrokových sadzieb v USA.
V nočných hodinách sa cena vyšplhala na rekordných 75,14 USD, než mierne korigovala na 74,46 USD, čo predstavuje denný rast o 3,5 %. Striebro tak pokračuje v agresívnom rastovom trende, ktorý odráža dôveru trhu v jeho dlhodobý potenciál.
Graf SILVER (H1)
Na hodinovom grafe vidíme silný rastový impulz, keď cena prerazila predchádzajúcu konsolidáciu a aktuálne sa drží na 74,37 USD. Striebro sa stabilne pohybuje nad EMA 50 (72,35 USD) aj SMA 100 (69,95 USD), čo potvrdzuje silné býčie momentum. CCI sa pohybuje na hodnote 35,2, čo naznačuje, že trh je mimo extrémne zóny a má stále priestor na ďalší rast. Momentum je vysoké (102,8) a potvrdzuje akceleráciu cenového pohybu smerom nahor. Objemy obchodovania boli počas prerazenia zvýšené, čo značí aktívny záujem investorov o tento drahý kov. Krátkodobá korekcia po dosiahnutí historického maxima zatiaľ nevyzerá ako obrat trendu, skôr ako technické vydýchnutie trhu.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 25 CFD na komodity z rôznych sektorov!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Denné zhrnutie: Poklesy na indexoch a prepad drahých kovov
BREAKING: Zásoby zemného plynu v USA mierne prekonali očakávania
BREAKING: Čakajúce predaje domov v USA prekonali očakávania 📌
US OPEN: Začiatok týždňa s miernymi poklesmi na pozadí geopolitického napätia
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.