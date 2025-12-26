Cena ropy zostáva stabilná, a to aj napriek geopolitickému napätiu a nízkej likvidite na trhu.

- Ropa Brent a WTI smerujú k najväčšiemu poklesu od roku 2020.
- Útoky v Nigérii zatiaľ nezasiahli ropnú infraštruktúru, preto trh reaguje zdržanlivo.
- USA zavádzajú ekonomické obmedzenia voči venezuelskej rope namiesto vojenskej intervencie.
- Vývoj mierového procesu medzi Ruskom a Ukrajinou môže mať zásadný dopad na budúcnosť globálneho trhu s ropou.
Ceny ropy zostali dnes stabilné, a to aj napriek rastúcemu geopolitickému napätiu a zniženej aktivite obchodníkov v období po Vianociach. Investori vnímajú potenciálne riziká narušenia dodávok, no zatiaľ zostávajú opatrní kvôli slabej likvidite trhu. Situáciu ovplyvnila vojenská akcia USA proti bojovníkom Islamského štátu v Nigérii a nové ekonomické tlaky na vývoz venezuelskej ropy.
Kontrakt Brent poklesol o 0,26 % na 62,08 USD za barel, zatiaľ čo americká WTI stratila 0,12 % a obchodovala sa za 58,28 USD. Obe komodity smerujú k najväčšiemu medziročnému poklesu od roku 2020, pričom Brent za rok oslabil o 17 % a WTI o 19 %.
Nárast produkcie zo strany OPEC+ aj krajín mimo tento kartel zvyšuje obavy z prebytku na trhu v roku 2026. Analytici upozorňujú, že hlavný tlak na cenu aktuálne vychádza z ponuky, nie z dopytu, ktorý zostáva stabilný.
Úder americkej armády v Nigérii, oznámený prezidentom Trumpom, zatiaľ nezasiahol kľúčovú ropnú infraštruktúru, ktorá sa nachádza prevažne v južnej časti krajiny.
„Zásahy cielia na teroristické bunky Islamského štátu, nie na ropné terminály alebo potrubia. Preto trh zatiaľ reaguje vlažne,“ uviedla June Goh zo spoločnosti Sparta Commodities.
Vo Venezuele Biely dom oznámil ekonomickú „karanténu“ na vývoz ropy po dobu najmenej dvoch mesiacov, čím zosilňuje tlak na režim v Caracase ekonomickými prostriedkami namiesto vojenských zásahov.
Trhy taktiež sledujú vývoj okolo mierových rozhovorov medzi Ruskom a Ukrajinou, ktoré by v prípade úspechu mohli viesť k zrušeniu sankcií na ruský ropný sektor. Podľa denníka Kommersant je ruský prezident Vladimir Putin otvorený možnosti územnej výmeny ako súčasti dohody. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa vyjadril, že do konca roka možno ešte mnohé rozhodnúť a očakáva stretnutie s Donaldom Trumpom v najbližších dňoch.
Graf OIL.WTI (H1)
Cena ropy WTI sa aktuálne obchoduje na úrovni 58,35 USD a zostáva nad kľúčovými kĺzavými priemermi. EMA 50 (oranžová) sa nachádza na úrovni 58,23 USD, čo predstavuje aktuálnu technickú podporu.SMA 100 (modrá) je ešte nižšie na 57,63 USD a slúži ako ďalšia opora v prípade poklesu. CCI klesol na hodnotu -68,7, čo naznačuje prechod do mierne prepredaného pásma. Momentum dosahuje hodnotu 90,6, čo ukazuje na slabnúcu dynamiku rastu. Objemy obchodovania zostávajú relatívne utlmené, čo je typické pre sviatočné obdobie.
Ropa sa po predchádzajúcom raste stabilizovala v úzkom pásme, pričom EMA 50 aktuálne zadržiava ďalšie poklesy. Ak dôjde k prerazeniu tejto úrovne, cena môže otestovať SMA 100 ako ďalšiu možnú podporu. Naopak rast nad úroveň 58,65 USD by mohol opäť aktivovať kupcov a posunúť cenu smerom k 59 USD a vyššie.
Zdroj: xStation5
