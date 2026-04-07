BREAKING: EURUSD mierne rastie po dátach PMI v službách eurozóny 💡

Eurozóna (finální údaj)
- PMI ve službách: 50,2 (odhad 50,1; předchozí 50,1) — mírně nad prognózou, jen těsně se drží nad hranicí expanze
- Kompozitní PMI: 50,7 (odhad 50,5; předchozí 50,5) — malé zvýšení oproti odhadu, ekonomika bloku zůstává nad hranicí 50 bodů
Německo
- PMI ve službách: 50,9 (odhad 51,2; předchozí 51,2) — mírně pod očekáváním, ale stále v pásmu expanze
- Kompozitní PMI: 51,9 — v souladu s odhady, bez překvapení
Francie
- PMI ve službách: 48,8 (odhad 48,3; předchozí 48,3) — mírně nad očekáváním, ale stále hluboko v pásmu kontrakce ve službách
- Kompozitní PMI: 48,8 — v souladu s odhadem, ekonomika se smršťuje druhý měsíc po sobě
Itálie
- PMI ve službách: 48,8 (odhad 50,9; předchozí 52,3) — výrazně negativní překvapení, prudký propad pod hranici 50 bodů z úrovně solidní expanze
- Kompozitní PMI: 49,2 (odhad 51,3; předchozí 52,1) — stejně zklamávající výsledek, výrazné zpomalení aktivity
Španělsko
- PMI ve službách: 53,3 (odhad 50,6; předchozí 51,9) — jasně pozitivní překvapení, sektor služeb zrychluje
- Kompozitní PMI: 52,4 (odhad 50,5; předchozí 51,5) — Španělsko bylo v březnu jednoznačně nejsilnější ekonomikou eurozóny
Březnová data PMI vykreslují obraz výrazně rozdělené Evropy: Španělsko jasně zrychluje, Německo se jen těsně drží v expanzi, zatímco Francie a Itálie — dvě z největších ekonomik bloku — sklouzly do kontrakce, přičemž Itálie zaznamenala obzvlášť výrazné zhoršení oproti minulému měsíci. Pro ECB jsou tato čísla mimořádně nepříjemná v prostředí, kdy inflace vyskočila na 2,5 % — centrální banka nyní musí hledat rovnováhu mezi bojem proti rostoucím cenám energií a rizikem, že významnou část eurozóny stáhne do recese. Data potvrzují, že energetický šok vyvolaný konfliktem na Blízkém východě dopadá na jednotlivé země asymetricky, což dále komplikuje vedení jednotné měnové politiky pro celou měnovou unii. Euro po zveřejnění dat mírně posiluje.
