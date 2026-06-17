BREAKING: EURUSD po FOMC klesá o 0,4 % 📉

V súlade s očakávaniami trhu sa FOMC rozhodol ponechať sadzby bez zmeny, pričom cieľové pásmo pre sadzbu federálnych fondov zostáva na úrovni 3,50–3,75 %. Rozhodnutie bolo jednomyseľné.
Obrázok 1: Americké úrokové sadzby a výnosy dlhopisov (1998–2026)
Zdroj: XTB Research, 17.06.2026
Oveľa dôležitejší ako samotné rozhodnutie je však Dot Plot, teda projekcia budúceho vývoja úrokových sadzieb členov FOMC. V novej prognóze došlo k výraznému posunu celej trajektórie sadzieb smerom nahor.
Revízia je podstatne výraznejšia, než trh očakával. Možno ju jednoznačne označiť za jastrabí posun v postoji výboru.
Polovica členov FOMC (9 z 18) teraz očakáva aspoň jedno zvýšenie sadzieb do konca tohto roka. Tretina členov (6 z 18) dokonca považuje za základný scenár dve zvýšenia sadzieb.
Obrázok 2: Dot Plot FOMC (2026–2028+)
Zdroj: FOMC, 17.06.2026
Precenenie očakávaní na americkom úrokovom trhu je veľmi výrazné. Trh teraz plne započítava jedno zvýšenie sadzieb do konca roka a za základný scenár považuje dve zvýšenia sadzieb do polovice roka 2027.
Vyhlásenie FOMC
Samotné vyhlásenie bolo pomerne nezvyčajné. Hoci nový predseda Kevin Warsh v posledných dňoch zdôrazňoval, že chce obmedziť príliš detailnú komunikáciu Fedu, rozsah tejto zmeny prekvapil.
Celý dokument má iba 132 slov a jeho prečítanie zaberie približne 35 sekúnd.
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