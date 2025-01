BREAKING: EURUSD zvyšuje rozsah odrazu po správach o clách Trumpovej administratívy

Euro rozširuje zisky voči americkému doláru po tom, ako denník The Washington Post informoval, že Trumpova administratíva pracuje na metodike nových globálnych ciel na kritické dovozy, ktoré sa majú týkať len niekoľkých priemyselných odvetví. Predtým panovali obavy, že vyššie clá by sa mohli týkať oveľa širšej časti svetového obchodu.

Poradcovia novozvoleného prezidenta Donalda Trumpa skúmajú plány na zavedenie ciel, ktoré by sa vzťahovali na všetky krajiny, ale týkali by sa len kritických dovozov, uviedli traja ľudia oboznámení s touto záležitosťou, informovala agentúra.

V prípade realizácie by vznikajúce plány obmedzili najrozsiahlejšie prvky Trumpových predvolebných plánov, ale aj tak by pravdepodobne ovplyvnili svetový obchod a mali by vážne dôsledky pre hospodárstvo USA a spotrebiteľov.

Zdroj: xStation