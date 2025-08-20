Estée Lauder klesá po zverejnení výhľadu tržieb

Akcie Estée Lauder oslabili o viac než 4 % po tom, čo výhľad tržieb na rok 2025 sklamal očakávania analytikov. Spoločnosť poukázala na pretrvávajúce problémy so slabým dopytom na kľúčových trhoch, najmä v USA a Číne, ako aj na neistotu spojenú s clami, čo negatívne ovplyvnilo náladu investorov.
Estée Lauder Companies Inc. je americký kozmetický gigant so sídlom v New Yorku, založený v roku 1946. Spoločnosť patrí medzi najväčších výrobcov kozmetiky na svete a ponúka produkty v kategóriách starostlivosť o pleť, make-up, parfumy a vlasová kozmetika. Do jej portfólia patria značky ako La Mer, Clinique, Jo Malone London alebo Tom Ford Beauty. Firma pôsobí vo viac ako 150 krajinách a zamestnáva približne 62 000 ľudí.
Finančné výsledky za 2. štvrťrok 2025
- Upravené tržby: 4,00 mld. USD, pokles o 6,4 % medziročne oproti 4,28 mld. USD v 2Q 2024.
- Upravený hrubý zisk: 3,05 mld. USD, pokles z 3,13 mld. USD v 2Q 2024.
- Upravený EBITDA: 669 mil. USD, pokles o 15,2 % medziročne z 789 mil. USD v 2Q 2024, EBITDA marža 16,7 %.
- Upravený čistý zisk: 225 mil. USD, pokles z 320 mil. USD v 2Q 2024, čistá marža 5,6 %.
- Upravený zisk na akciu (EPS): 0,62 USD, pokles o 30,3 % oproti 0,89 USD v 2Q 2024.
- Cash flow z prevádzkovej činnosti: 1,06 mld. USD, zlepšenie oproti -670 mil. USD v 2Q 2024.
- Voľný peňažný tok: 925 mil. USD, zlepšenie oproti -811 mil. USD v 2Q 2024.
- Kapitálové výdavky: 132 mil. USD, pokles zo 141 mil. USD v 2Q 2024.
V druhom štvrťroku fiškálneho roka 2025 vykázala Estée Lauder tržby vo výške 4,00 mld. USD, čo predstavuje medziročný pokles o 6,45 %. Upravený zisk na akciu (EPS) dosiahol 0,62 USD, čo prekonalo očakávania analytikov. Napriek pozitívnemu výsledku EPS však akcie spoločnosti oslabili, čo odráža obavy investorov z celkového poklesu predajov a budúceho výhľadu. Najvýraznejšie poklesy predajov boli v regióne Ázia-Pacifik (-11 %) a v regióne EMEA (Európa, Blízky východ a Afrika), kde klesli o 6 %. Región Ameriky zostal bez zmeny. Najväčšie problémy firma zaznamenala v Číne a v oblasti travel retail, ktoré tradične patria medzi segmenty s vysokými maržami.
Pohľad na graf (interval D1)
Zdroj: xStation5
Restrukturalizačné a úsporné plány
Estée Lauder začala realizovať svoj restrukturalizačný plán „Beauty Reimagined“ už skôr a v jeho implementácii pokračuje. Stratégia má za cieľ zlepšiť prevádzkovú efektivitu a znížiť náklady ako reakciu na trhové výzvy. Napriek prebiehajúcim nápravným opatreniam spoločnosť očakáva, že segment travel retail a čínsky trh budú aj naďalej predstavovať problémy, ktoré môžu ovplyvniť krátkodobé výsledky. Z dlhodobého hľadiska firma predpokladá rast globálneho trhu luxusnej kozmetiky o 2–3 % vo fiškálnom roku 2025, s možným zrýchlením v roku 2026, ak sa zlepší situácia v Číne a v segmente travel retail.
Michael Burry zachováva záväzok voči Estée Lauder napriek čiastočnému predaju akcií
Renomovaný investor Michael Burry, známy svojou presnou predpoveďou finančnej krízy v roku 2008, v 2Q 2024 znížil svoj podiel v Estée Lauder o 25 % predajom 50 000 akcií. Napriek tomu zostáva spoločnosť najväčšou položkou jeho portfólia so 150 000 akciami v hodnote viac ako 12 miliónov USD. Ešte dôležitejšie je, že Burry nakúpil 500 000 call opcií na akcie Estée Lauder v hodnote približne 40 miliónov USD, čo naznačuje jeho očakávania rastu ceny akcií. To ukazuje, že napriek aktuálnym problémom v kozmetickom sektore investor vidí v podniku rastový potenciál a stavil na jeho oživenie.
Výhľad
Výhľady pre nasledujúce štvrťroky zostávajú opatrné vzhľadom na trhové neistoty a globálne výzvy, avšak prebiehajúce nápravné opatrenia môžu prispieť k zlepšeniu ziskovosti a stabilizácii výsledkov.
