Dennie zhrnutie – Ďalší deň výrazných poklesov indexov

- Zápis FOMC: Zápis zo zasadnutia Federálneho výboru pre operácie na voľnom trhu (FOMC) nespôsobil výrazné trhové pohyby, ale bol vo všeobecnosti vnímaný ako jestvábí. Ukázalo sa, že členovia Fedu vnímajú infláciu ako väčšiu hrozbu než trh práce, hoci je dôležité poznamenať, že zasadnutie sa konalo pred zverejnením slabých júlových údajov NFP. Niektorí členovia sa prikláňali k vyčkávaniu, väčšina však prejavila väčšie obavy z inflácie.
- Americký dolár: Po zverejnení zápisu dolar mierne posilnil, ale skutočný postoj Fedu sa pravdepodobne ukáže až v piatok počas prejavu predsedu Powella na sympóziu v Jackson Hole.
- Americké akcie: Situácia na Wall Street zostáva slabá, druhý deň po sebe došlo k prudkým poklesom. Futures kontrakt na US100 klesá o 1,1 %, US500 o 0,65 %.
- Európske akcie: Nemecký index DE40 pokračuje v poklese o 0,45 %, pričom nálada sa zhoršuje. Obranný sektor oslabuje v dôsledku obáv z možných mierových rokovaní, ktoré by mohli znížiť objem vojenských objednávok.
- Ázijské trhy: Ázijská seansa sa skončila výraznými ziskami na Shanghai Composite, zatiaľ čo Nikkei 225 stratil 1,5 %. Čínska centrálna banka (PBOC) ponechala ročnú aj päťročnú referenčnú sadzbu nezmenenú na 3,0 % a 3,5 %, v súlade s očakávaniami.
- Rozhodnutie RBNZ: Centrálna banka Nového Zélandu znížila sadzby na 3,0 % podľa očakávania a vydala holubičí tón, naznačujúc možné ďalšie zníženia. Novozélandský dolár reagoval poklesom o 1 % voči USD. Podpredseda Hawkesby uviedol, že mu slabší NZD neprekáža. Dnešné rozhodnutie nebolo jednomyseľné – štyria členovia hlasovali za zníženie, dvaja proti.
- Inflácia v UK: Britská CPI inflácia prekonala očakávania, keď medziročne dosiahla 3,8 % (očakávanie 3,7 %, predchádzajúca hodnota 3,6 %). Inflácia v službách výrazne vzrástla na 5 %. Vyššia inflácia znižuje pravdepodobnosť ďalšieho znižovania sadzieb. Napriek tomu dnes libra oslabuje voči USD.
- Inflácia v eurozóne: Konečné údaje o inflácii v eurozóne potvrdili rast na úrovni 2,0 %, v súlade s očakávaniami aj predbežnými číslami. Medzimesačne bola inflácia nezmenená.
- Politika v USA: Donald Trump vyzval guvernérku Fedu Lisu Cookovú na odstúpenie pre údajný podvod s nehnuteľnosťami. Ak by Cooková odstúpila, Trump by mohol dosadiť do Rady guvernérov Fedu osobu výhodnejšiu pre seba.
- Ropné trhy: Ceny ropy sa dnes snažia o odraz. Podľa DOE zásoby ropy klesli o výrazných 6 mil. barelov (očakával sa pokles o 0,8 mil.), zásoby benzínu sa znížili o 2,7 mil. barelov (očakával sa pokles o 0,3 mil.), zatiaľ čo zásoby destilátov vzrástli o 2,3 mil. barelov (očakával sa nárast o 1,5 mil.).
- Tržby maloobchodu: Výsledky Target a Lowe’s boli zmiešané. Target síce prekonal očakávania, ale pretrvávajú problémy s rastom tržieb – akcie dnes klesajú o viac než 7 %. Lowe’s si pripísal 0,5 %, no ide o výrazný ústup zo skorších denných maxím.
- Estée Lauder: Akcie firmy klesli po zverejnení pesimistického výhľadu zisku na rok 2025, pričom firma uviedla pretrvávajúcu slabú dopytovú dynamiku na kľúčových trhoch.
- Riksbank: Švédska centrálna banka ponechala svoju sadzbu nezmenenú na úrovni 2 %, v súlade s očakávaniami. Banka naznačila možnosť ďalších znížení sadzieb neskôr v tomto roku v závislosti od ekonomického vývoja a inflácie.
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.